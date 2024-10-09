Экономист Александр Разуваев: Интерес к Евразии растёт

Содружество Независимых Государств приобрело широкое международное признание в качестве эффективной региональной организации, вносящей свой весомый вклад в процессы глобального сотрудничества и развития. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании СНГ. Президент Казахстана подчеркнул, что авторитет организации на мировой арене растёт. Глава государства предложил рассмотреть вопрос учреждения формата «СНГ+». Как данная площадка повлияет на развитие Содружества Независимых Государств? Кто может к ней присоединиться? И каковы перспективы деятельности Организации? Мнением с нашей редакцией поделился российский финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев

- Александр Юрьевич, выступая на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, президент РК отметил, что для Казахстана дальнейшее укрепление потенциала СНГ как авторитетной международной организации, созданной на основе Алма-Атинской Декларации 1991 года, является безусловным приоритетом. Какие Вы видите возможности развития структуры?

- Есть же в рамках СНГ несколько площадок, есть Евразийский экономический союз, есть Союзное государство России и Беларуси. Мне кажется, что если говорить конкретно об СНГ, всё-таки страны с разным уровнем жизни и с разными экономическими возможностями, то прежде всего – это культурные различные моменты и всё, что связано с Великой Отечественной войной. Надо понимать, что русская литература, та же классическая литература принадлежит всем республикам бывшего СССР, это и Симонов, это и военная проза, и Булгаков, это должно нас всех объединять.

Что касается Евразийского экономического союза нового, очень хорошо, что он работает больше лет, несмотря на санкционное давление на Россию. Я надеюсь, понятно, что это после смягчения или снятия санкций, мы всё-таки когда-нибудь увидим евразийский евро. Недавно было 30 лет знаменитой лекции Назарбаева в МГУ, где он выдвинул идею единой евразийской валюты. Я в 2012 году в интервью Forbes.kz назвал её «алтын», «золотой» по-тюркски, соответственно, тогда это название закрепилось.

- Как Вы оцениваете работу России, проводимую на посту председателя СНГ?

- Россия прежде всего занимается гуманитарными проектами. Главное, конечно, это празднование очередной круглой даты Победы в Великой Отечественной войне в следующем году. И плюс всё, что связано с культурой, с продвижение русской культуры и русского языка. Мне кажется, учитывая то, что Россия под санкциями, и РФ находит на это деньги, это очень положительный момент. Опять-таки, Россия видит очень лояльную дружественную реакцию со стороны Казахстана и других стран СНГ, прежде всего я бы выделил Азербайджан.

- Мы должны беречь наше Содружество, и в этих целях предпринимать самые эффективные меры для укрепления взаимного доверия, воздерживаться от публичных критических выпадов на уровне глав государств, проявлять сдержанность и благоразумие, – резюмировал Касым-Жомарт Токаев. О чём свидетельствует это заявление президента РК?

- Моя точка зрения, это был такой мягкий выпад в сторону господина Пашиняна, который позволял очень резкие высказывания против президента Беларуси, где-то в отношении России он был очень не сдержан. Был момент, видимо он пройден, непонятно было - Армения останется в Евразийском союзе и в СНГ или постарается уйти в Европу. Правда, надо понимать, что Армения – это не Украина, она окружена для неё не самыми дружественными странами, соответственно, это сделать проблематично. Плюс армянская экономика очень сильно завязана на Россию, но, мне кажется, это правильно. Кстати, когда Армения вступала в Евразийский союз, ещё господин Назарбаев настоял, тоже правильно, там был пункт, что да, Армения вступает в Евразийский союз, но без Карабаха.

- Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан приветствует взаимные шаги Азербайджана и Армении, нацеленные на заключение мирного договора, заявив: «Мы также с удовлетворением отмечаем существенный прогресс в завершении юридического оформления отдельных участков межгосударственных границ в регионе Центральной Азии». О чём говорят эти моменты?

- Казахстан – это нейтральная площадка, наверное, было бы более справедливо, чтобы и Штаб-квартира ООН была в Астане, но сомневаюсь, что американцы на это пойдут, я имею ввиду, как действительно нейтральное место. Что касается Армении и Азербайджана, на словах, мирный договор хотят все, но есть такой момент, что Армения говорит: мы подпишем, но останутся неясные моменты. Азербайджан настаивает на том, чтобы из Конституции Армении убрали требования территориальные к Азербайджану, говорят, подпишем только после этого. Мне кажется, что требование достаточно справедливое.

Что касается Центральной Азии, слава Богу, там всё намного мягче, но был конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном. Всё-таки я согласен с господином Токаевым, надо решать всё мирным путём. И, если в Закавказье две-три войны было, один день год назад война в Карабахе была, то, слава Богу, республики Центральной Азии масштабно между собой не воевали, надеюсь, что этого не будет и в будущем.

- Какую роль играет Казахстан в вопросах урегулирования мировых конфликтов?

- Казахстан всегда даёт площадку для переговоров, и это очень важно. Я не исключаю, что в будущем, когда-нибудь, будут российско-украинские переговоры, и они пройдут именно в Астане.

- Президент Казахстана заявил, что авторитет СНГ на мировой арене растёт. Согласны ли Вы с этим заявлением?

- На самом деле, растёт просто интерес к Евразии, и СНГ – это объединение, которое объединяет наибольшее число стран на постсоветском пространстве, и в ОДКБ, и в Евразийском союзе стран меньше, поэтому к Содружеству Независимых Государств такое внимание. Вообще Союз распался больше 20 лет, Россия его распустила, Ельцин, выйти на момент распада хотела только Прибалтика и Армения. И очень хорошо, что осталось что-то от СССР, кроме воспоминания. Я не думаю, что СНГ, как кто-то предлагал лет 10 назад, будет сам распущен. Это организация, которая играет важную роль.

- Как Вы оцениваете идею нашего главы государства по учреждению формата «СНГ+»?

- Вполне может быть, может войти тот, кто нам близок, например, Монголия, это первое, что в голову приходит. Может, кстати, вернутся Грузия. Отношения Грузии и России очень потеплели, а с Азербайджаном у них всегда были очень хорошие отношения в плане инвестиций и т. д.

- Касым-Жомарт Токаев предложил запустить межгосударственную программу «Ярмарка Содружества», в рамках которой будут ежегодно проводиться торговые мероприятия в различных городах стран СНГ с приглашением ремесленников и аграриев всего Евразийского региона. Что об этом думаете Вы?

- Это очень хороший интеграционный проект, можно его только приветствовать. Я бы ещё выделил, в плане сотрудничества стран СНГ, хотя понятно, что там не только страны СНГ, Исламский финансовый форум в Казани, в мае каждого года, с 2023 года он имеет в России федеральный статус.

- Президент РК подчеркнул, что первую выставку проекта готовы принять в одном из древнейших городов Казахстана – Таразе. По Вашему мнению, какие возможности это откроет для города, который в свое время был важным узлом Великого Шёлкового пути и для Казахстана, в целом?

- Естественно, если выставка будет проходить там, это будет региональный центр, для города и для бюджета это очень хорошо. Неплохо, если к Россию и Казахстану кто-то ещё присоединится, например, Азербайджан, недалеко от Волгограда есть разрушенная столица Золотой Орды – Сарай-Берке, там до сих пор кирпичи лежат, было бы хорошо её восстановить, хотя бы как культурный и туристический центр. Если бы РФ и РК реализовали этот проект, это было бы очень классно, учитывая, что Россия и Казахстан – это не только осколки СССР, но и осколки Золотой Орды. Мне кажется, что это была бы очень хорошая идея, которая нашла бы понимание в России, в Казахстане и в Азербайджане, потому что их территория тоже входила в состав Золотой Орды.

- По мнению главы нашего государства, особое значение также имеет совместная разработка Концепции евразийской безопасности. Как Вы считаете, на каких вопросах необходимо сконцентрировать внимание?

- Вопрос безопасности всегда ключевой. Я думаю, что если брать Евразию, то это, конечно же, борьба с терроризмом, наркотрафиком. Слава Богу, что гайки закрутили ещё лет 20 назад в плане наркотрафика, но всё равно проблемы всегда остаются, соответственно, именно борьба с криминалом и терроризмом всегда на первом месте. И, естественно, всё, что связано с борьбой с мошенничеством финансовым, это присутствует во всех странах мира. Цифровой рубль формально готов, тенге, я читал, тоже готов, он мало используется, но есть. Соответственно, можно подумать о расширении сотрудничества именно в плане цифровых валют, не крипты, а валют, которые выпускаются национальными банками, т. е. рубль, тенге. Я знаю, что в Турции сейчас очень активно вводится регулирование промышленного майнинга, это, конечно, крипта, но тоже можно связать. Я думаю, что вот эти вопросы стоят во главе угла, потому что сфера новая и нельзя допустить, чтобы цифровые валюты использовались для финансирования терроризма и так далее, это всё, конечно, надо учитывать.