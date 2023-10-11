Экс-акима Актюбинской области приговорили к 8 годам колонии

В Актобе оглашен приговор бывшему председателю правления СПК «Актобе», экс-акиму Актюбинской области Ермеку Имантаеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города.

Фото: facebook.com/YermekImantaev

Имантаев предан суду по пункту 2 части 4 статьи 189 УК – хищение вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

Имантаев в бытность председателем правления СПК «Актобе» незаконно продал земельный участок в 24 га в жилом массиве «Садовое» по цене, заниженной в 10 раз.

«Подсудимый, намеренно уменьшил рыночную стоимость участка до 20 млн тенге, предоставил ложные сведения об участке и заключил незаконный договор купли-продажи с фиктивным покупателем С., несмотря на отсутствие оплаты за отчужденный участок.

Далее участок переоформили на подставное лицо С., который изменил целевое назначение земли с «индивидуального жилищного строительства» на «строительство многоэтажных жилых домов». Часть земли в 17,2 га последний обменял на 4 земельных участка в микрорайоне Батыс-3 для дальнейшей продажи жилищным застройщикам.

3 из этих участков и оставшуюся часть земли в ЖМ «Садовое» площадью 2,3 га С. по указанию Имантаева переоформил на третье лицо К», – установил суд.

Тем самым экс-глава СПК «Актобе» причинил государству особо крупный ущерб в 199,4 млн тенге.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и совокупностью других доказательств, но он ее не признал.

Приговором суда Е. Имантаеву назначено 8 лет лишения свободы без права отныне занимать должности на госслужбе.

С осужденного взыскано 199,4 млн тенге в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.