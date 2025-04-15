В уголовном деле в отношении экс-депутата маслихата Абишева Б.К. и других подозреваемых в хищении бюджетных средств и их дальнейшем отмывании, выявлены новые факты

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Расследованием установлена причастность бывшего директора одного из департаментов Министерства сельского хозяйства Аимбетова Б.С., который с 2018 по 2022 годы принимал активное участие в мошенничестве при получении субсидий в Жамбылской и Туркестанской областях, передает Kazpravda.kz

По информации АФМ, Абишев Б.К. и Аимбетов Б.С., используя электронные цифровые подписи 29 крестьянских хозяйств и документы о фиктивной поставке саженцев элитного сорта малины, получили субсидии на общую сумму более 1,5 млрд тенге.

Следственным судом в отношении Аимбетова Б.С. санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» на 2 месяца.

Расследование Департамента АФМ по Алматинской области продолжается.

По данным руководителя управления сельского хозяйства СКО Даурена Токужинова, в 2024 году на АПК выделено 60,8 млрд тенге, а в 2025 — 75,6 млрд, но значительная часть средств осваивается слабо или вообще не доходит до конечных получателей.