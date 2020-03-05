Общество
Экс-директор филиала "КазАвтоЖол" осужден в Актау
Жанат Тукпиев
Бывшего главу Мангистауского филиала "КазАвтоЖол" приговорили к шести годам тюрьмы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

По информации пресс-службы, бывший директор Мангистауского филиала "КазАвтоЖол" пользовался своими служебными полномочиями, чтобы получать деньги за покровительство ряда подрядных организаций. Он также обещал не привлекать подрядчиков к ответственности за несвоевременное выполнение работ по строительству автомобильной дороги.

"Изучив все детали дела, 4 марта в Актауском городском суде экс-директора признали виновным в приготовлении к преступлению, мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями, и приговорили к шести годам в колонии минимальной безопасности. Его заместителя осудили по тем же статьям к тому же сроку", – говорится в сообщении.

Также суд пожизненно лишил обоих права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Нацбанке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Его водитель получил год условного срока и 100 часов принудительного труда за то, что помогал получать взятки.

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