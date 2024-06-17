Экс-гендиректор «Астана-Зеленстрой» подозревается в коррупции

Задержания, Коррупция
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Антикоррупционной службой по городу Астане проводится досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Астана-Зеленстрой», передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Скриншот с видео Антикора

По данным Антикора, он подозревается в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки в сумме 15 млн тенге должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела.

«Кроме того, он подозревается в злоупотреблении своими должностными полномочиями путем завышения стоимости выполненных работ по посадке многолетних кустарников, заказчиками которых являлись местные исполнительные органы г.Астаны. С санкции суда подозреваемый заключён под стражу. Расследование продолжается», - говорится в сообщении.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. Также отмечается, что согласно Конституции, каждый считается невиновным, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

 

#коррупция #Антикор #Зеленстрой

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