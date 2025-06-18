Экс-премьера Франции осудили за фиктивное трудоустройство супруги

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За фиктивное трудоустройство жены суд приговорил бывшего премьера Франции к четырем годам условно. Кроме того, Франсуа Фийон должен выплатить штраф в 375 тысяч евро,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

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Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон приговорен к четырем годам условного заключения за фиктивное трудоустройство своей жены. Такой вердикт Апелляционный суд Парижа вынес во вторник, 17 июня, также оштрафовав его на 375 000 евро и запретив участвовать в выборах в течение пяти лет, передает агентство AFP. Прокуратура просила запретить политику баллотироваться в течение десяти лет.

Судьи сочли доказанным, что Фийон годами оформлял свою жену Пенелопу на работу сотрудницей аппарата парламента, которую она не выполняла. Это стало известно общественности в 2017 году, за несколько месяцев до проведения президентских выборов, на которых Фийон выдвигался на высший государственный пост, но в результате разразившегося скандала проиграл Эмманюэлю Макрону.

Франсуа и Пенелопа Фийон уже были осуждены в 2022 году за растрату государственных средств: экс-премьер получил четыре года лишения свободы, из которых три - условно, а его жена - два года условно. Год назад Кассационный суд, высшая судебная инстанция Франции, подтвердил обвинительный приговор, но одновременно распорядился пересмотреть меру наказания для Фийона.

В ходе судебных прений Фийон упирал на то, что наем членов семьи в качестве парламентских помощников было в его время обычной практикой. Пенелопа Фийон, работая парламентским помощником своего мужа в период с 1998 по 2013 год, заработала в общей сложности 612 000 евро нетто. Однако прокуратура настаивала, что она выполняла лишь "социальную роль жены политика".

Кроме того, с 2005 по 2007 год Франсуа Фийон, будучи сенатором, оформил в качестве своих сотрудников двух из пяти собственных детей.

#Франция #суд #трудоустройство #экс-премьер

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