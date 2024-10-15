Экс-руководитель спецЦОНа взят под стражу в Карагандинской области

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Факт незаконной первичной регистрации грузовых авто группой лиц выявило АФМ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана 

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что сотрудники ЦОНа для освобождения от уплаты сбора первичной регистрации автомобиля и утилизационных платежей вводили в интегрированную информсистему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств.

Всего таким образом ими проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовиков. Тем самым, в местный бюджет не поступило более 315 млн тенге. 

Подозреваемые – бывший руководитель СпецЦОНа и заместитель руководителя ЦОНа – задержаны, судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей». 

«Наложен арест на имущество подозреваемых в размере 42 млн тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит», – сообщили в агентстве.  

В АФМ напомнили, что в текущем году факты массовой первичной регистрации транспортных средств по поддельным платежным документам без уплаты сборов были выявлены в Акмолинской, Костанайской, Алматинской, Павлодарской областях. 
 
Кроме того, агентством во всех спецЦОНах страны проведены широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов.

Сообщить о фактах совершения экономических правонарушений можно анонимно в телеграм-бот «АФМ Insider», добавили в ведомстве.

#авто #регистрация #спецЦОН

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