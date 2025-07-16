В течение пяти лет топ-менеджеры воздушной гавани начисляли фиктивные премии, сдавали по заниженным тарифам в аренду коммерческую недвижимость, используя служебные полномочия

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по ВКО при координации Главной транспортной прокуратуры завершил расследование в отношении руководства АО «Аэропорт-Усть-Каменогорск» по факту злоупотребления должностными полномочиями, хищения вверенного имущества в особо крупном размере, а также легализации денег, полученных преступным путем, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, в течение пяти лет бывший президент и другие должностные лица АО организовали систематическое хищение денег посредством завышения окладов, фиктивных премий и заключения мнимых договоров. Похищенные суммы впоследствии обналичивались через кассу.

Транспортные средства АО выведены с баланса и реализованы аффилированным лицам по цене, многократно заниженной по сравнению с их рыночной стоимостью.

Кроме того, выявлены факты сдачи в аренду коммерческой недвижимости АО на льготных условиях: по заниженным тарифам и с уменьшением размера арендуемой площади. Общий ущерб государству составил 157 млн тенге.

«С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 126 млн тенге: 4 квартиры, земельный участок, 2 автомашины. Подозреваемые помещены под стражу», – сказано в информации.

Там же добавили, что в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.