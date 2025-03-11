Экс-сотрудники «Жасыл аймак» в Туркестане получили сроки за хищение денег

В Туркестанской области бывший руководитель КГУ «Жасыл аймак», его заместитель, юрист и предприниматель признаны виновными в хищении почти 15 миллионов тенге путем закупки некачественных пестицидов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

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Туркестанским городским судом вынесен приговор бывшему руководителю КГУ «Жасыл аймак» Бегасилову и его коллегам заместителю Ерназарову, юристу Айнабековой и предпринимателю Муслимову за хищение 14,9 млн тенге.

Они организовали закупку дешевых и не соответствующих требованиям пестицидов, что привело к ущербу для бюджета. Бегасилов приговорен к 2,6 годам лишения свободы, остальные фигуранты получили ограничение свободы на 2 года.

Все они лишены права занимать должности на государственной службе.

Судебный акт в законную силу не вступил.