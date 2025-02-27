Экс-замакима Актау этапируют в СИЗО Павлодара

Скрин с видео АФМ

После незаконного пересечения госграницы он задержан пограничниками Узбекистана, и в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда.



25 февраля на КПП «Капланбек» Туркестанской области Садвакасов был передан сотрудникам АФМ, после чего водворен в следственный изолятор Шымкента. В ближайшее время он будет этапирован в следственный изолятор Павлодара.



Сообщается, что дальнейшее рассмотрение дела будет осуществляться специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области.

В АФМ напомнили, что он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере.