Экс-замакима Актау этапируют в СИЗО Павлодара

Закон и Порядок
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В Казахстан доставлен находящийся в розыске бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Скрин с видео АФМ

После незаконного пересечения госграницы он задержан пограничниками Узбекистана, и в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда.

25 февраля на КПП «Капланбек» Туркестанской области Садвакасов был передан сотрудникам АФМ, после чего водворен в следственный изолятор Шымкента. В ближайшее время он будет этапирован в следственный изолятор Павлодара.

Сообщается, что дальнейшее рассмотрение дела будет осуществляться специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области.

В АФМ напомнили, что он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере.

«В июле 2023 года Садвакасов Т.Х. и адвокат Курманбаев С.Н., используя свои связи среди должностных лиц, предложили решить вопрос о начале досудебного расследования против бизнес-партнеров Долгалева В.И.

Для разрешения указанного вопроса достигнута договоренность о передаче Садвакасову Т.Х. и Курманбаеву С.Н. незаконного вознаграждения в сумме 225 млн тенге.

Однако, получив первую часть предлагаемой взятки в размере 90 млн тенге, последние присвоили эти средства и принятые обязательства не исполнили. В последующем Садвакасов Т.Х., опасаясь привлечения к ответственности, скрылся от суда», - говорится в сообщении.

#задержание #замакима Актау

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