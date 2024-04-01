Эксперты называют заседание в Атырау зеркалом текущих социальных и политических процессов в стране

Портал Azattyq Rýhy приводит мнение члена Национального курултая, политолога Марата Шибутова: в Атырауской речи Касым-Жомарт Токаев поднял весьма актуальную проблему низкой культуры чтения в стране.

«Дело в том, что это ключевая вещь и самая слабая точка в нашем образовании. Все остальное не имеет значения. Какой смысл объяснять человеку, который не может читать? Это уже характер эпидемии принимает. Люди не могут прочесть текст. И это очень большая проблема. Поэтому Президент поднял актуальную проблему и анонсировал открытие круглосуточных библиотек. Эти библиотеки дадут гораздо больший эффект, чем другие экономические меры», – цитирует эксперта портал.

Директор научно-исследовательского центра «Молодежь» Айсулу Ерниязова считает, что сегодня Национальный курултай играет ключевую роль в обеспечении национального диалога. Эта площадка стала значимым общественным институтом, представляющим социокультурное многообразие голосов и мнений казахстанцев относительно будущего развития страны. Таким образом эффективно реализуется принцип, озвученный Главой государства, «разные взгляды – одна нация».

«Среди основных задач Национального курултая важно выделить направление по определению идеологических контуров национального развития, которые должны заложить основы нового исторического этапа укрепления страны, где в центре всех социальных процессов стоит человек, его жизнь, права и свободы. С учетом глобальной геополитической турбулентности, внут­ренних политических трансформаций требуется переосмысление и придание новых импульсов развития ключевым ценностным концептам, присущим со­временному казахстанскому обществу. И курултай создает возможность обсуж­дения, консолидации и обозначения будущих векторов развития», – приводит мнение эксперта Azattyq Rýhy.

В этом году заседание курултая проходило в нескольких панельных секциях – «Гражданское общество», «Культура. Искусство. Духовность», «Образование и наука», «Социально-экономическое развитие», что позволило более тщательно и детально рассмотреть вопросы, связанные с каждой конкретной сферой. Кроме того, отмечает Айсулу Ерниязова, такая структура заседаний повышает вовлеченность участников, ведь во время обсуждения они могут поднимать вопросы, находящиеся в их зоне интересов, в их компетенции.

«Это способствует более качественному обмену мнениями и опытом, а также более широкому привлечению экспертов и заинтересованных сторон, – отметила директор научно-исследовательского цент­ра «Молодежь». – Очень приятно видеть, что Глава государства всегда проявляет искренний интерес к вопросам развития и реализации потенциала молодежи, и этот раз не стал исключением. На тре­тьем заседании курултая было объявлено, что принят комплексный план для борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Наряду с этим Президент дал поручение Правительству утвердить аналогичный документ для борьбы с лудоманией».

То, что Национальный курултай занял особое место в общественно-полити­ческой системе Казахстана, подтверждают и эксперты, которых опросил портал Vecher.kz. Так, старший научный сотрудник Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Рустем Мустафин в комментарии изданию подчеркнул, что третье заседание Национального курултая стало зеркалом текущих социальных и политических процессов в Казахстане.

«Следует признать, что изначально, при его создании, в обществе присутствовал заметный скепсис относительно целесообразности этой инициативы. Скептицизм в отношении Национального курултая как очередного потенциально неэффективного проекта отчасти объяснялся и историческим контекстом независимого Казахстана. В прошлом многие политические программы в республике обладали внешней привлекательностью, но не демонстрировали жизнеспособности при практической реализации. Соответственно, ожидания общества в отношении новой структуры были весьма сдержанными. Вместе с тем сегодня мы наблюдаем иную картину», – отметил эксперт, подчеркнув, что по мере своего развития и реализации конкретных инициатив данный орган не просто доказал свою жизнеспособность, но и существенно превзошел общественные ожидания.

По мнению Рустема Мустафина, с одной стороны, этот орган значительно расширил каналы для участия граждан в политическом процессе, что поспособст­вовало более глубокому пониманию и уважению их интересов и мнений. С другой стороны, для государственных органов он стал инструментом мониторинга общественных настроений, позволяя своевременно адаптировать политические стратегии к изменяющимся условиям и ожиданиям населения.

«Из выступлений Касым-Жомарта ­Кемелевича видно, что он действительно тонко чувствует динамику социальной жизни страны и вовлечен в нее непосредственно. Его осведомленность о текущих событиях и понимание актуальных проб­лем общества свидетельст­вуют о глубоком понимании своей ответственности перед нацией», – поделился наблюдения­ми эксперт, отметив, что заседание в Атырау отличалось акцентом на практической реализации предложений и инициатив Президента.

«Обсуждаемые вопросы, включая социальную справедливость, экономическое развитие, культуру и историю, политику и образование, безопасность, отразили не только национальные, но и глобальные вызовы, с которыми сталкивается в настоящее время страна. В этом отношении Национальный курултай выступает так называемым индикатором изменений в общественном мнении и направлениях государственной политики», – резюмировал эксперт.

Liter.kz обратилась за комментарием к заместителю директора Института общественной политики партии «Amanat» Серику Ахметжанову, который считает, что курултай – это возродившийся институт диалога между народом и властью. К особенностям Национального курултая он отнес горизонтальный подход к диалогу между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов. По его мнению, это тот самый ключевой элемент, который демонстрирует, что консолидированных решений можно достичь только при непосредственном, прямом диалоге с населением.