С учетом внешних кризисных условий государству необходимо принимать решения с максимальной точностью и оперативностью, а для этого следует свести к минимуму бюрократические барьеры, считают казахстанские эксперты.

Указ Президента Касым-Жомарта Токае­ва «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» предусматривает комплекс мер по реинжинирингу нормотворческого и бюджетного процессов, ускорению принятия решений в государственном аппарате, повышению самостоятельности и персональной ответственности первых руководителей, сокращению документооборота и отчетности и ряд других изменений.

Как отметил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов, ставка будет сделана на максимальную цифровизацию процессов.

– В условиях глобального шторма государствам приходится принимать решения максимально быстро. Волокита и бумаготворчество отнимают много времени и ресурсов, которые можно перенаправить на приоритетные задачи. В этом контексте дебюрократизация – это необходимая и эффективная мера. Здесь не обойтись без автоматизации и цифровизации процессов, – считает глава КИСИ.

По его словам, этот указ Главы государства – важный шаг на пути политической модернизации. В Казахстане уже есть успешный опыт внедрения электронного документооборота, портала электронного правительства eGov и других проектов по автоматизации и цифровизации бизнес-процессов. В 2020 году в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства Казахстан занял 29-е место среди 193 стран, встав рядом с Канадой (28-е место) и Израилем (30-е место). Закономерно, считает директор КИСИ, что успешный опыт масштабируется на всю систему государственного управления.

– В стратегических планах, национальных проектах и других документах, которыми руководствуются государст­венные органы, содержатся целевые индикаторы, – отметил Еркин Тукумов. – Волокита порой оттягивает достижение конкретных результатов. Но времени ждать нет.