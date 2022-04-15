Политика
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Нурберген Адина
корреспондент

С учетом внешних кризисных условий государству необходимо принимать решения с максимальной точностью и оперативностью, а для этого следует свести к минимуму бюрократические барьеры, считают казахстанские эксперты.

Указ Президента Касым-Жомарта Токае­ва «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» предусматривает комплекс мер по реинжинирингу нормотворческого и бюджетного процессов, ускорению принятия решений в государственном аппарате, повышению самостоятельности и персональной ответственности первых руководителей, сокращению документооборота и отчетности и ряд других изменений.

Как отметил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов, ставка будет сделана на максимальную цифровизацию процессов.

– В условиях глобального шторма государствам приходится принимать решения максимально быстро. Волокита и бумаготворчество отнимают много времени и ресурсов, которые можно перенаправить на приоритетные задачи. В этом контексте дебюрократизация – это необходимая и эффективная мера. Здесь не обойтись без автоматизации и цифровизации процессов, – считает глава КИСИ.

По его словам, этот указ Главы государства – важный шаг на пути политической модернизации. В Казахстане уже есть успешный опыт внедрения электронного документооборота, портала электронного правительства eGov и других проектов по автоматизации и цифровизации бизнес-процессов. В 2020 году в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства Казахстан занял 29-е место среди 193 стран, встав рядом с Канадой (28-е место) и Израилем (30-е место). Закономерно, считает директор КИСИ, что успешный опыт масштабируется на всю систему государственного управления.

– В стратегических планах, национальных проектах и других документах, которыми руководствуются государст­венные органы, содержатся целевые индикаторы, – отметил Еркин Тукумов. – Волокита порой оттягивает достижение конкретных результатов. Но времени ждать нет.

Конкретный и осязаемый результат нужен уже сейчас. По­этому первым принципом дебюрократизации является «приоритет сущности над формой».

При этом эксперт подчеркнул, что речь не идет о достижении цели любым путем. Форма важна, но результат в приоритете, то есть те же задачи можно сегодня решить уже при помощи информационных технологий. Для этого будет введен в эксплуатацию модуль законотворческого процесса информационной системы «E-заңнама», будет институцио­нализирована система подачи обращений граждан «E-Otinish».

– Также будет проведена ревизия поручений Президента и Правительства на предмет дублирования и актуальности, – добавил Еркин Тукумов. – Исключение повторяющихся или утративших актуальность поручений позволит сконцентрироваться на первоочередных задачах государственных органов. Цифровизация коммуникации внутри системы государственного управления логично должна привести к повышению ее эффективности.

Старший научный сотрудник КИСИ Слямжар Ахметжаров также обратил внимание на то, что одним из результатов дебюрократизации станет эффективная клиентоориентированность в работе госаппарата.

– Исполнительная ветвь власти должна оперативно реагировать на ситуацию и принимать эффективные решения. Поэтому Указ «О мерах по дебюрократизации…» имеет стратегическое значение для дальнейшего развития страны, – считает эксперт.

Он отметил, что предстоящая оптимизация структуры казахстанского госаппарата во многом соответствует последним тенденциям глобального тренда реформирования госаппарата – New Public Management (NPM). Согласно данной модели, госаппарат должен стремиться внедрять в свою деятельность передовые решения и возможности бизнес-сектора. В более широком ракурсе это позволяет внедрить в работу госаппарата клиенто­ориентированный подход.

На внедрении новых подходов в работу государственных органов сделала акцент и старший научный сотрудник КИСИ Жанар Санхаева.

– Исходя из пяти принципов дебюрократизации, можно прийти к выводу, что новый подход к госуправлению будет направлен на минимизацию иерархических структур в администрировании и принятии решений, – сказала она. – Тем самым организационная структура станет более гибкой и восприимчивой к изменениям внешней среды. И здесь необходимо отдельно выделить приоритет цифровизации в качестве одного из важных направлений трансформации госадминистрирования.

Процесс цифровизации общественных отношений, по словам Жанар Санхаевой, идет как сверху вниз, так и снизу вверх. По инициативе госорганов вводятся новые цифровые платформы и одновременно растет уровень электронного участия – вовлеченности граждан в процессы принятия управленческих решений посредством использования цифровых технологий. Казахстан по данному показателю в 2020 году занял 26-е место, поднявшись на 16 позиций.

Как отметили эксперты, расширение цифрового поля будет способствовать устойчивому росту и инклюзивному развитию государства. Одним из ключевых преимуществ цифрового развития в государственном управлении также становится повышение доверия граждан к государству. А кроме того, цифровизация помогает правительствам более эффективно бороться с коррупционными рисками.

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