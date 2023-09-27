Экспорт: перспективы и возможности

Казахстанский экспорт несырьевых товаров и услуг демонстрирует уверенную динамику развития. Так, за 7 месяцев текущего года экспорт товаров составил 14,2 млрд долларов, услуг – 2,1 млрд долларов, что на 16,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Традиционными рынками сбыта для Казахстана по-прежнему остаются Россия, Китай, Узбекистан, Турция и Нидерланды.

Вместе с тем в последнее время отчетливо наблюдается увеличение количества поставок в страны Европейского cоюза, Центральной Азии и Китай. Продукцию нашей страны за рубежом представляют более 100 компаний, участвующих в выездных мероприятиях – торговых миссиях и международных выставках. Благодаря эффективной государственной поддержке экспортоориентированных компаний на сегодняшний день заключен ряд контрактов на сумму более 500 млн долларов.

По словам вице-министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева, в рамках реализации Послания Главы государства министерством проводится активная работа по улучшению экосис­темы продвижения экс­порта. Важным шагом в этом направлении является создание на базе компании KazakhExport полноценного экспортно-кредитного агентства (ЭКА), в чьих руках будут сосредоточены основные инструменты финансовой поддержки отечественных экспортеров. Аналогичные агентства уже действуют в России, Венгрии, Австралии, Индии и Канаде, осуществляя страхование, перестрахование, гарантирование и финансирование экспортных операций. Создание ЭКА в Казахстане позволит расширить географию международного сотрудничества и пополнить государственный бюджет за счет реализации продукции и оплаты налогов, а также обеспечит новые рабочие места, создавае­мые получившими поддержку экспортерами, что благоприятно скажется на экономике нашей страны.

На повышение благосостояния населения направлено и создание пяти трансграничных торговых хабов – международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» в Туркестанской области (Узбекистан), индустриального торгово-логис­тического комплекса в Жамбылской области (Кыргызстан), центра трансграничной торговли «Евразия» в ЗКО (Россия), контейнернего хаба «Каспий» в Мангистауской области и транс­граничного хаба «Хоргосский узел» в области Жетысу (КНР). По словам вице-министра МТИ, создание новых производств совместно с приграничными странами будет способствовать развитию промышленной кооперации и транспортно-логистической инфраструктуры. Кроме того, трансграничные хабы окажут влияние на улучшение индустриального и инвестиционного климата в стране, что в свою очередь положительно отразится на самодостаточности национальной экономики.