Рост составил 37% по сравнению с предыдущим годом. Об этом на пресс-конференции в СЦК при Президенте РК сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ

Фото: МСХ

По его словам, переработка сельскохозяйственной продукции становится одним из ключевых драйверов развития АПК страны.

«Именно переработка формирует новые производственные цепочки, создает рабочие места в регионах, увеличивает экспортный потенциал и обеспечивает устойчивый рост аграрной экономики. В этой связи Главой государства поставлена задача довести долю переработанной продукции до 70%», – отметил Ербол Тасжуреков.

По итогам 2025 года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,9% и достиг 9,8 трлн тенге. Рост обеспечен как в растениеводстве, так и в животноводстве. Намолочено 25,9 млн тонн зерна в чистом весе, в том числе 19,3 млн тонн пшеницы. Получен рекордный урожай масличных культур – 4,8 млн тонн, а также более 1 млн тонн бобовых культур.

Проводимая диверсификация посевных площадей позволила изменить структуру сельхозпроизводства. Площадь посевов пшеницы сокращена почти на 900 тыс. га, при этом площади бобовых культур увеличены на 275 тыс. га, а масличных – более чем на 1 млн га. Это формирует устойчивую модель сельского хозяйства и расширяет сырьевую базу для перерабатывающих предприятий.

«На фоне роста производства активно развивается перерабатывающая промышленность. По итогам 2025 года объем производства продуктов питания составил 3,9 трлн тенге, что на 8,1% выше показателя 2024 года. Рост зафиксирован по большинству видов продукции. Так, выпуск мясных консервов увеличился на 43%, крупяных изделий – на 28,7%, переработанных и консервированных плодов и овощей – на 27%, сливочного масла – на 24,8%, растительного масла – на 17,4%, макаронных изделий – на 12,5%. Производство муки достигло 3,6 млн тонн, выпуск сыров и творога вырос на 13%, кисломолочной продукции – более чем на 8%», – сказано в информации.

Основными направлениями переработки остаются зерновая, масложировая, мясная и молочная отрасли. Переработкой масличных культур занимаются около 90 предприятий совокупной мощностью более 5 млн тонн.

Объем производства растительного масла в 2025 году составил 888,8 тыс. тонн, что на 17,4% больше, чем годом ранее.

Ежегодно перерабатывается более 5 млн тонн зерновых культур. Развивается и глубокая переработка: действуют три предприятия мощностью свыше 500 тыс. тонн, выпускающие крахмал, глютен, патоку и биоэтанол. В 2025 году произведено 29 тыс. тонн кукурузного крахмала, 28 тыс. тонн пшеничного крахмала, 13 тыс. тонн глютена, 82 тыс. тонн патоки и 21 тыс. тонн биоэтанола.

В мясоперерабатывающей отрасли функционируют 210 предприятий общей мощностью около 450 тыс. тонн, в молочной промышленности – 180 предприятий совокупной мощностью порядка 2,7 млн тонн.

Одним из наиболее перспективных направлений остается глубокая переработка зерна. До 2028 года планируется запуск новых производств общей мощностью 5,8 млн тонн в год. Общий объем инвестиций составит около 1,9 трлн тенге, будет создано более 3,3 тыс. новых рабочих мест.

Ассортимент продукции расширится за счет производства аминокислот, сиропов, витаминов и других высокотехнологичных продуктов.

Рост переработки напрямую влияет на увеличение экспортного потенциала. По итогам 2025 года экспорт переработанной продукции составил 3,6 млрд долларов США, что на 35% больше уровня предыдущего года.

В целом экспорт продукции АПК Казахстана в 2025 году достиг 7 млрд долларов. Развитие отрасли сопровождается реализацией новых инвестпроектов.

Напомним, Президент поручил разработать новый закон о кооперации в сельском хозяйстве.