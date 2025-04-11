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Участникам пресс-тура была предоставлена возможность поближе познакомиться с производственным процессом в ходе экскурсии по фабричным корпусам, где изготавливаются популярный казахстанский шоколад, различные виды карамели и шоколадных конфет, поставляемых на экспорт.

Директор по развитию экспорта АО «ЛОТТЕ Рахат» Камиль Миррахимов отметил, что на сегодняшний день компания экспортирует свою продукцию более чем в 10 стран мира.

География экспорта достаточно широка: от стран Центральной Азии, Монголии и Российской Федерации до отдаленных рынков, таких как США. Россия остается нашим основным внешнеторговым партнером, при этом общее число постоянных зарубежных клиентов превышает 40. Например, в России традиционно высок спрос на карамель, тогда как в Узбекистане заметно большее предпочтение отдают шоколадным конфетам, - сообщил он.

По его словам, компания поставляет за рубеж все 14 товарных групп, производимых на предприятии, что в совокупности составляет более 300 наименований. Для каждого внешнего рынка формируются индивидуальные продуктовые предложения с учетом национальных вкусовых предпочтений потребителей. Наибольшую популярность за рубежом завоевал казахстанский шоколад, который стабильно пользуется спросом на таких ключевых рынках, как США, Канада и Германия.

Камиль Миррахимов отметил значимую роль АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (ЭКА, Агентство) в развитии экспортного направления компании. «Рахат» сотрудничает с Агентством с 2014 года, и на сегодняшний день практически все крупные экспортные контракты реализуются при его поддержке. Так, в текущем году благодаря ЭКА был заключен более крупный экспортный контракт. Партнерство носит взаимовыгодный характер: зарубежные контрагенты не только реализуют продукцию казахстанского производителя на своих рынках, но также представляют свои товары на рынке Казахстана. При этом ЭКА предоставляет зарубежным партнерам возможность безопасной работы с продукцией «ЛОТТЕ Рахат», обеспечивая экспортно-кредитное страхование и поддержку.

Одним из ключевых инструментов, повышающих привлекательность сотрудничества, является возможность предоставления отсрочки платежа для зарубежных клиентов. Эти условия согласуются с ЭКА в рамках установленных лимитов, что позволяет гибко реагировать на запросы рынка и расширять объемы поставок. Компания успешно развивает экспорт в Россию и Узбекистан, а также делает акцент на перспективном, но сложном китайском рынке. Несмотря на специфику работы в Китае, кондитерская фабрика продолжает наращивать поставки в этом направлении, рассматривая его как одно из приоритетных для долгосрочного роста.

В рамках текущего бизнес-кейса, реализуемого внутри компании, экспортные поставки уже составляют свыше 20% от общего объема продаж. Это свидетельствует о поступательном развитии экспортного направления, которое руководство предприятия рассматривает как одно из ключевых и стратегически значимых. В рамках расширения экспортной деятельности компания уже подписала контракт с Молдовой и находится на финальной стадии переговоров с Канадой. В ближайших планах – выход на рынки Объединенных Арабских Эмиратов и стран Ближнего Востока, где крайне необходима поддержка ЭКА.

Экспорт для нас – это важный и перспективный вектор роста. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем активно развивать это направление. Компания стремится опережать растущий спрос на продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В настоящее время мы устанавливаем две новые поточные линии для производства вафельной продукции. Техническое обновление – неотъемлемая часть нашей стратегии. Мы активно внедряем современные технологии: на предприятии уже функционирует высокотехнологичная линия по выпуску батончиков, а также современное оборудование для производства мармелада, - поделился Камиль Миррахимов.

Предприятие остается одним из крупнейших работодателей Алматы: на фабрике занято более 2,5 тысячи человек. Фабрика обеспечивает стабильную занятость, официальную оплату труда и регулярные налоговые отчисления. Компания входит в топ-300 крупнейших компаний Казахстана и находится в десятке ведущих налогоплательщиков Алматы среди несырьевых предприятий.

Развивая тему экспортного потенциала страны, директор алматинского представительства Экспортно-кредитного агентства Казахстана Алмас Калкаев рассказал о ключевых направлениях деятельности организации. ЭКА является национальным институтом по развитию и продвижению несырьевого экспорта. Агентство страхует риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью отечественных экспортеров, и способствует улучшению финансовых условий сделок между казахстанскими производителями и их зарубежными партнерами. В частности, с 2016 года ЭКА оказало поддержку отечественным экспортерам на сумму свыше 1,6 трлн тенге. Услугами агентства воспользовались более 250 отечественных компаний. По итогам 2024 года объем поддержки экспортеров, оказанный Агентством, превысил 337 млрд тенге – это лучший результат за всю деятельность компании. Общий экономический эффект оценивается в 2,5 трлн тенге. Этот показатель включает экспортную выручку, объем произведенной продукции и налоговые отчисления.

Для увеличения объемов экспортного страхования в 2024 году ЭКА получило государственную гарантию на сумму 129,2 млрд тенге сроком на 10 лет. Это позволяет агентству принимать страховые и гарантийные обязательства на сумму свыше 650 млрд тенге.

Как резюмировал Алмас Калкаев, в рамках сотрудничества с АО «ЛОТТЕ Рахат», которое продолжается с 2014 года, Агентство страхует риск неоплаты со стороны иностранных контрагентов и предоставляет возможность получения льготного торгового финансирования. Это позволяет экспортерам предлагать зарубежным покупателям рассрочку, тем самым стимулируя спрос и расширяя географию поставок. В текущем году ЭКА уже оказало кондитерской фабрике поддержку на сумму свыше 7 млрд тенге.

Инструменты поддержки Агентства включают страхование отсрочек платежей, предварительную проверку иностранных контрагентов, юридическую поддержку и оценку финансовой устойчивости партнеров. Наша поддержка заключается преимущественно в принятии финансово-страховых рисков, возникающих при экспорте. Это значительно расширяет возможности экспортеров и круг их потенциальных зарубежных покупателей. Без такой поддержки производитель вынужден ориентироваться на ограниченное число клиентов. Наша поддержка позволяет предлагать товары покупателям с отсрочкой платежа, что многократно увеличивает число потенциальных клиентов, оборотный капитал, позволяет избежать дебиторской задолженности, снять валютные риски и получить аванс. Продукты ЭКА разработаны в соответствии с лучшими мировыми практиками страхования экспортных кредитов и максимально отвечают потребностям клиентов, - подытожил А. Калкаев.

Отметим, что недавно ЭКА для удобства клиентов запустило «Личный кабинет экспортера» – онлайн-платформу для подачи цифровых заявок и согласования условий договора. Это полностью оцифрованный бизнес-процесс – от входа до подписания договора. Данный комплексный подход значительно ускоряет обработку заявок, повышает эффективность взаимодействия и минимизирует временные затраты для экспортеров. Платформа функционирует по принципу единого окна и интегрирована с порталом поддержки бизнеса «Bgov» и контакт-центром холдинга «Байтерек», а также дает возможность экспортеру взаимодействовать в режиме онлайн с закрепленным менеджером Агентства.