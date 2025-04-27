Каталонцы в 32-й раз выиграла Кубок Испании по футболу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: football-fun-live.com

Футболисты «Барселоны» со счетом 3:2 обыграли «Реал» в финале Кубка Испании в Севилье.

На 28-й минуте счет стал 1:0 в пользу «Барселоны». Преимущество каталонцев в счете обеспечил точный удар Педри.

На 70-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счет, на 77-й Орьен Тчуамени вывел мадридскую команду вперед.

«Барселоне» удалось уйти от поражения благодаря голу Феррану Торресу. Победный для «Барсы» мяч в дополнительное время, на 116-й минуте забил Жюль Кунде.

На исходе дополнительного времени в составе «Реала» за неспортивное поведение были удалены Антонио Рюдигер, Лукас Васкес и Джуд Беллингем.

Теперь «Барселона» - 32-кратный обладатель Кубка Испании, по этому показателю она занимает первое место в стране. В тройке лучших также «Атлетик» (24) и «Реал» (20).