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Электоральная учеба
Адина Нурберген

Более 60 журналистов из разных регионов Казахстана начали обучение в Академии государственного управления
на курсе электоральной подготовки, организованном ЦИК РК.

Трехдневный курс обучения для сотрудников газет, интернет-изданий и телеканалов начался в Астане на базе Академии госуправления при Президенте РК. Из регионов прибыли 65 журналистов. В ходе занятий, организованных АГУ и Центральной избирательной комиссией, они будут изучать теорию и практику избирательных кампаний.

– Центр электорального обу­чения при академии создан для того, чтобы обу­чать всех участников избирательного процесса, – отметил ректор Академии государственного управления при Президенте РК Ерлан Абил. – То есть речь идет не только о представителях территориальных избирательных комиссий, но и о других участниках: молодежи, представителях политических партий, общественных объединений и так далее. Избирательные кампании в Казахстане не ограничиваются только президентскими и парламентскими выборами, они проходят и на уровне маслихатов, акимов сельских регионов. Нам важно культивировать в Казахстане новую электоральную культуру.

На курсе слушатели будут в первую очередь осваивать тео­ретическую часть – избирательное законодательство Казахстана, нормы и правила для кандидатов, членов избиркомов, наблюдателей и другие аспекты. Запланированы лекции преподавателей академии и членов ЦИК. В эту часть курса входит и разъяснение правовых основ деятельности представителей СМИ в период выборов, изучение опыта работы журналистов в других странах, международных принципов и стандартов освещения электоральных кампаний.

В практической части запланированы тренинги, включающие обучение коммуникационным методам и навыкам взаимодейст­вия с организаторами и иными участниками избирательных процессов, работа в группах, «мозговой штурм», поведенческое моделирование, ролевые игры и отработка реальных ситуаций, возникающих в процессе подготовки и проведения выборов.

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