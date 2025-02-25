Электрический дирижабль выполнил первый полет в Китае

Он способен вмещать до 10 пассажиров, включая пилота

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Китайский электрический пилотируемый дирижабль AS700D успешно совершил первый полет, что стало крупным прорывом в области экологичного авиационного оборудования в секторе маловысотных аппаратов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Разработчик дирижабля — Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC).

Дирижабль AS700D поднялся в воздух утром 21 февраля в Цзинмэне, провинция Хубэй. Он выполнил вертикальный взлет, быстро достигнув высоты 50 метров. После короткого зависания аппарат совершил плавную посадку.

По данным AVIC, это подтвердило техническую зрелость и принципы независимо разработанного Китаем дирижабля, обеспечив технический резерв для создания следующих электрических дирижаблей.

AS700D способен развивать скорость до 80 километров в час, подниматься на высоту до 3 100 метров и вмещать до 10 пассажиров, включая пилота.

В апреле 2024 года дирижабль с пилотом совершил первый перегоночный полет в Китае. Тогда летательный аппарат продемонстрировал возможность совершать вертикальный взлет и посадку на узких участках.