Электроэнергия подорожала в Алматы: повысят ли компенсацию за комуслуги

В Алматы увеличат компенсацию для нуждающихся в связи с повышением тарифа на электроэнергию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города

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Для дополнительной поддержки социально уязвимых алматинцев в связи с повышением коммунальных тарифов размер компенсации будет увеличен с 1 ноября 2023 года с 0,5 МРП (1 725 тенге) до 0,6 МРП (2 070 тенге).

Такое решение принято на внеочередной XI сессии маслихата Алматы.

Корректировка потребовалась после повышения тарифа на электроэнергию с 1 ноября этого года: для юридических лиц – на 1,2%, для физических – на 7% за 1 кВтч.

Напомним, компенсация для алматинцев категории СУСН в 0,5 МРП была утверждена маслихатом в августе этого года из-за повышения в июле тарифов на комуслуги.

Социальная помощь для компенсации повышения тарифов выплачивается по заявлению горожан.

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин пояснил, что повышение тарифа, по расчетам ДКРЕМ, увеличивает стоимость услуг для физлиц в среднем на 315,6 тенге. Пересмотр размера компенсации позволяет увеличить соцпомощь на 345 тенге на жилище.

Срок соцпомощи будет продлен до 30 июня 2024 года. При этом если горожанин получает социальную помощь по состоянию на 31 декабря 2023 года, то ему она будет назначаться без обращения. Алматинцам же, обратившимся после 31 декабря этого года, соцпомощь будет назначаться и выплачиваться с месяца подачи заявления.