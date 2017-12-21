Электронную биржу труда запустят в промышленную эксплуатацию в Казахстане
С 1 января 2018 года электронная биржа труда будет запущена в промышленную эксплуатацию – к ней будут подключены все 199 центров занятости в стране. Об этом сказала вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, сообщает Kazpravda.kz.
"Электронная биржа труда будет получать информацию о наличии свободных вакантных мест от центров занятости, а также размещать полученную информацию от работодателей о наличии свободных вакансий", – пояснила вице-министр.
Также во втором квартале нового года планируется запустить модуль упрощенной регистрации так называемых неформально занятых лиц. На текущий момент механизм прорабатывается.
Напомним, в рамках исполнения поручения Президента РК с октября 2017 года функционирует Единая электронная биржа труда, созданная как бесплатная единая цифровая платформа для взаимодействия работодателей, работников, частных агентств занятости, онлайн интернет-площадок.
"Электронная биржа труда у нас запущена. Мы начинали с 8 тысяч вакансий – буквально в прошлом месяце. Сегодня – порядка 25,5 тысячи вакансий размещены на электронной бирже труда. Более 15 тысяч человек нашли работу именно благодаря бирже", – рассказала Светлана Жакупова.
Накануне на заседании Правительства министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова озвучила предварительные итоги реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. По ее словам, основные индикаторы Программы достигнуты.
Так, за 11 месяцев текущего года трудоустроено 413 тысяч человек, из них на постоянную работу – 279 тыс. человек. На сегодня количество участников Программы достигло 527 тысяч, среди них более 50% – жители сельской местности.