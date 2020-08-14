Общество
Электронные браслеты слежения за коррупционерами введут в Казахстане
Екатерина Елисеева
Электронные браслеты слежения за коррупционерами, которые не находятся под стражей, введут в Казахстане, передает Kazpravda.kz cо ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.   

Сообщается, что ведомством прорабатываются вопросы внедрения электронных средств слежения (электронных браслетов) при избрании мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей (ст. 137 УПК РК).

"Исходя из передового международного опыта указанный проект будет способствовать гуманизации уголовного процесса и снижению лиц, содержащихся под стражей, а также позволит оперативно реагировать на факты нарушений условий применения вышеуказанных мер и пресекать попытки скрыться от следствия и суда. Кроме того, это будет способствовать эффективному использованию сил и средств антикоррупционной службы", – говорится в сообщении. 

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