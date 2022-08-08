Скриншот с видео instagram.com/astanovka98/
Происшествия , Видеогалерея
Элитный отель в районе ЭКСПО подтопило в Нур-Султане (видео)
Диасов Ораз
корреспондент

Ряд объектов подтопило в районе выставочного комплекса ЭКСПО в городе Нур-Султане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В отеле Hilton Astana дали официальный комментарий касательно подтопления парадного входа.

«8 августа в 12:40 часов по причине аномальных атмосферных осадков и высокой нагрузки на городскую насосную систему подтоплен ряд объектов, находящихся в районе ЭКСПО, в том числе Hilton Astana.

Была проведена своевременная эвакуация гостей. На данный момент протечка у парадного входа остановлена. Отель работает в штатном режиме, опасности для посетителей нет», – говорится в сообщении отеля.

В причинах произошедшего будут разбираться специалисты, добавили здесь.

Между тем в соцсетях распространяется видео последствий сильного ливня в Astana IT University. Судя по кадрам, в здании учебного заведения идет дождь, в результате чего частично обрушился потолок в одной из аудиторий. 

 

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