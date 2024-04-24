Энергоориентированный проект покажет, как старый жилфонд сделать комфортным

Недвижимость
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Влада Седова

В рамках проекта­ ENABLE в Астане­ прошла выставка «Перс­пективы развития крупных жилых массивов – опыт Германии». Проект получил грант от Европейского союза (ЕС) в размере 400 тыс. евро.

фото из архива "КП"

Руководитель ENABLE «Гражданское общество за устойчивый энергоэффективный город», представитель инициативы «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» Лариса Шреккенбах рассказала об основных целях и задачах структуры.

– Проект был запущен в январе нынешнего года и продлится до июля 2027-го. Основная цель – углубить знания гражданского общества по теме устойчивого развития жилищного хозяйства с акцентом на энергоэффективность. Наша организация работает во всех странах постсоветского пространства, и мы хотели бы в Казахстане применить опыт не только Германии, но и стран Прибалтики, Восточной Европы, – сообщила Лариса Шреккенбах.

По ее словам, многое в этом направлении уже делается в нашей республике, в том числе действует Закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Есть у Казахстана и финансовые инструменты для капитального ремонта домов, но, к сожалению, пока без энергосберегающих мероприятий.

Однако вместе с тем в Казахстане нет целенаправленной политики в этом направлении, а хотелось бы, отметила госпожа Шреккенбах, видеть более интенсивное развитие законодательной базы и финансовых программ, в которых уже был бы прописан не просто ремонт домов, а именно энергосберегающие мероприятия.

– У этой темы много аспектов: технический – как модернизировать; организационный – как найти ­проектировщика, как быстро провести проект среди десятков собственников, когда каждый должен поддержать инициативу. Все это пока очень непросто для КСК. И вот вроде бы все хотят жить в современном комфортном доме, использовать мало энергии, но не все имеют одинаковые финансовые возможности и не все знают, как этого достичь.

Недостаточно одних только информационных кампаний, цель проекта – обучить граж­данское общество, дать ему инструменты и рассказать, как знания можно распространить, – добавила эксперт.

По мнению Ларисы Шреккенбах, даже в советском наследии – хрущевках – можно провести энергоэффективную модернизацию, и тут главное – не терять время, его и так потеряно слишком много.

– В 90-х годах в Восточной Германии тоже стоял такой вопрос: что мы будем делать со старым жилым фондом? И тоже были предложения: снести и отстроить новые дома по всем современным энергетическим парамет­рам. Но немцы слишком педантичны, и проведенные многочисленные расчеты убедительно показали: новостройки обойдутся в три раза дороже модернизации старого жилищного фонда. А это, согласитесь, аргумент, – отметила госпожа Шреккенбах.

Прокомментировала особенности проекта и координатор представительства Европейского союза в Казахстане Снежана Попова.

– В проекте участвуют три города – Астана, Алматы и Петропавловск. В столице партнером стал Фонд развития парламентаризма, в двух других городах – ассоциации КСК. Грант выделен небольшой, поэтому серьезных инфраструктурных решений не будет, но это отличный толчок для дальнейшей работы на более высоком уровне, когда вести переговоры в этой сфере смогут Правительство Казахстана и ЕС. Акцент сделан не только на разъяс­нении принципов энергоэффективности и энерго­сбережения, но и на работе с местными госорганами: будет проводиться анализ тех программ на муниципальном уровне, которые уже существуют, дабы оценить, как правильнее подойти к модернизации в будущем. В идеале получится взять на вооружение европейские стандарты в этой области. Почему за ориентир берется­ Прибалтика? Потому что исходная ситуация действительно схожая. Но там этот путь уже пройден, и есть возможность «снять кальку, не набивая шишек», – сообщила Снежана Попова. – Работа в этом направлении именно с жилым фондом обоснованна: в Казахстане, как и в Европе, по статистике, жилой сектор является самым крупным потребителем тепловой и электрической энергии, и если мы сократим затраты сейчас, то шансы достичь целей углеродной нейтральности к 2060 году в Казахстане окажутся вполне реальными.

#проект #грант #ЖКХ #жилфонд

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