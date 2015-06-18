Эпохи и имена 1399 Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Ее автор член-корреспондент НАН РК, доктор исторических наук Берекет Карибаев презентовал свое новое издание на казахском, русском и английском языках. Он подчеркнул, что оно предназначено для самого широкого читателя. Рецензентами стали заместитель директора Института востоковедения им. Р. Сулейменова профессор М. Абусеитова и заслуженный академик НАН РК, профессор КазНУ­ им. Аль-Фараби Т. Омарбеков.

Автор посвятил свой труд 17 казахским ханам, рассказу о времени их правления, значимым событиям той эпохи, политике ханов и их роли в истории казахского народа. «Они оставили яркий след в развитии нашей государственности», – утверждает ученый. Именно через их судьбу, считает он, можно глубже познавать историю тех времен.

За три тысячи лет можно насчитать более 20 государств и государственных структур на территории республики. Первые из них, по словам Берекета Карибаева, основали скифы, саки, гунны, уйсуны, канлы. Затем были Тюркский, Западно-Тюркский каганаты, Тургеш, Карлак, Карахан, Кидан. Далее были ханства Кимак, Огыз, Кыпшак. В начале XIII и до середины XV века историю творили Золотая Орда, Ак-Орда, Моголия, Ногайская Орда, Абылхаирское ханство. А в середине того же века в бывшем Дештикипчакском государстве на территории сегодняшнего Казахстана бразды правления взяло в свои руки Казахское ханство и управляло до середины 20-х годов XIX века.

Из этих государственных образований, существовавших до Казахского ханства, сохранились имена правителей лишь 12 государств. Еще более скудные сведения о правителях скифов, саков, канлов, кимаков, огузов, найманов и кипчаков. Но это ничуть не умаляет исторического значения этих государств, преемником государственных традиций которых являлось Казахское ханство.

Книга интересна в первую очередь потому, что в ней описываются ханы, многие из которых неизвестны широкому читателю. Вошли в книгу и правители, которые в силу разных причин не смогли или не успели сделать что-либо полезное для своего народа.

Во многом, как считает автор, это относится к хану по имени Мамаш. Он был одним из старших сыновей хана Касыма и, наследовав трон, стал пятым ханом казахов. Письменных сведений о нем до обидного мало. Он родился примерно в 1450–60-х годах. Как сообщает автор ряда исторических трудов XVI века Мирза Мухаммад Хайдар Дулати, в 1513 году, когда хан моголов Саид придет к хану Касыму, то тот не пойдет его встречать. А пошлет несколько десятков султанов, среди которых будет будущий хан Мамаш.

Если в 1511 году после прихода к власти хана Касыма в Казахском ханстве окончательно укрепилась власть потомков хана Жанибека, то после 1521 года (дата смерти хана Касыма, сына Жанибека) борьба за трон между внуками хана Жанибека усилится. Борьба не закончится и с приходом к власти хана Мамаша, сына Касыма. Главная причина этого, как пишется в книге, нарушение традиций при наследстве престола.

Дело в том, объясняет профессор Карибаев, что в Алтын Орде власть передавалась от отца к сыну, как было установлено у монголов, традиции которых принес народ Жошы (Джучи). У племен Дешт-и-Кипчака было по-другому – власть передавалась к брату. Таким образом можно утверждать, что становление Казахского ханства – это не только восхождение новой семьи на престол, но и восстановление традиций местного народа, которые существовали до нашествия монголов. Как показывает история, местные традиции полностью поглотят традиции, пришедшие с монголами.

Итак, когда Казахское ханство возглавил сын хана Касыма Мамаш, то тем самым впервые был поставлен вопрос возврата местных традиций престолонаследия. К сожалению, сведений о том, сколько времени правил Мамаш, какие важные события происходили при нем, не сохранилось. Есть лишь короткие сведения о том, как он умер.

Хан Мамаш погиб в 1522 году в одном из противостояний за власть. Если автор знаменитого «Тарих-и-Рашиди» указывает, что Мамаш задохнулся во время одного из боев; Махмуд ибн Уали пишет, что «он был затоптан в бою», то другой средневековый историк Ал Хайдар Рази пишет чуть подробнее: «Он умер в бою, так как его боевое снаряжение было слишком тяжелым, и он задохнулся, так как его сильно затоптали».

Следующим ханом стал Тахир. Одним из важных событий при его правлении можно назвать такой факт: в 1526 году по всему Жетысу наконец установилась юрисдикция Казахского ханства. После Тахира на престол взойдет его брат Буйдаш...

О его заслугах и о многих других ханах можно прочитать в новой книге, написанной простым и доступным языком.



