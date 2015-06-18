Эпохи и имена

1399
Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Ее автор член-корреспондент НАН РК, доктор исторических наук Берекет Карибаев презентовал свое новое издание на казахском, русском и английском языках. Он подчеркнул, что оно предназначено для самого широкого читателя. Рецензентами стали заместитель директора Института востоковедения им. Р. Сулейменова профессор М. Абусеитова и заслуженный академик НАН РК, профессор КазНУ­ им. Аль-Фараби Т. Омарбеков.
Автор посвятил свой труд 17 казахским ханам, рассказу о времени их правления, значимым событиям той эпохи, политике ханов и их роли в истории казахского народа. «Они оставили яркий след в развитии нашей государственности», – утверждает ученый. Именно через их судьбу, считает он, можно глубже познавать историю тех времен.
За три тысячи лет можно насчитать более 20 государств и государственных структур на территории республики. Первые из них, по словам Берекета Карибаева, основали скифы, саки, гунны, уйсуны, канлы. Затем были Тюркский, Западно-Тюркский каганаты, Тургеш, Карлак, Карахан, Кидан. Далее были ханства Кимак, Огыз, Кыпшак. В начале XIII и до середины XV века историю творили Золотая Орда, Ак-Орда, Моголия, Ногайская Орда, Абылхаирское ханство. А в середине того же века в бывшем Дештикипчакском государстве на территории сегодняшнего Казахстана бразды правления взяло в свои руки Казахское ханство и управляло до середины 20-х годов XIX века.
Из этих государственных образований, существовавших до Казахского ханства, сохранились имена правителей лишь 12 государств. Еще более скудные сведения о правителях скифов, саков, канлов, кимаков, огузов, найманов и кипчаков. Но это ничуть не умаляет исторического значения этих государств, преемником государственных традиций которых являлось Казахское ханство.
Книга интересна в первую очередь потому, что в ней описываются ханы, многие из которых неизвестны широкому читателю. Вошли в книгу и правители, которые в силу разных причин не смогли или не успели сделать что-либо полезное для своего народа.
Во многом, как считает автор, это относится к хану по имени Мамаш. Он был одним из старших сыновей хана Касыма и, наследовав трон, стал пятым ханом казахов. Письменных сведений о нем до обидного мало. Он родился примерно в 1450–60-х годах. Как сообщает автор ряда исторических трудов XVI века Мирза Мухаммад Хайдар Дулати, в 1513 году, когда хан моголов Саид придет к хану Касыму, то тот не пойдет его встречать. А пошлет несколько десятков султанов, среди которых будет будущий хан Мамаш.
Если в 1511 году после прихода к власти хана Касыма в Казахском ханстве окончательно укрепилась власть потомков хана Жанибека, то после 1521 года (дата смерти хана Касыма, сына Жанибека) борьба за трон между внуками хана Жанибека усилится. Борьба не закончится и с приходом к власти хана Мамаша, сына Касыма. Главная причина этого, как пишется в книге, нарушение традиций при наследстве престола.
Дело в том, объясняет профессор Карибаев, что в Алтын Орде власть передавалась от отца к сыну, как было установлено у монголов, традиции которых принес народ Жошы (Джучи). У племен Дешт-и-Кипчака было по-другому – власть передавалась к брату. Таким образом можно утверждать, что становление Казахского ханства – это не только восхождение новой семьи на престол, но и восстановление традиций местного народа, которые существовали до нашествия монголов. Как показывает история, местные традиции полностью поглотят традиции, пришедшие с монголами.
Итак, когда Казахское ханство возглавил сын хана Касыма Мамаш, то тем самым впервые был поставлен вопрос возврата местных традиций престолонаследия. К сожалению, сведений о том, сколько времени правил Мамаш, какие важные события происходили при нем, не сохранилось. Есть лишь короткие сведения о том, как он умер.
Хан Мамаш погиб в 1522 году в одном из противостояний за власть. Если автор знаменитого «Тарих-и-Рашиди» указывает, что Мамаш задохнулся во время одного из боев; Махмуд ибн Уали пишет, что «он был затоптан в бою», то другой средневековый историк Ал Хайдар Рази пишет чуть подробнее: «Он умер в бою, так как его боевое снаряжение было слишком тяжелым, и он задохнулся, так как его сильно затоптали».
Следующим ханом стал Тахир. Одним из важных событий при его правлении можно назвать такой факт: в 1526 году по всему Жетысу наконец установилась юрисдикция Казахского ханства. После Тахира на престол взойдет его брат Буйдаш...
О его заслугах и о многих других ханах можно прочитать в новой книге, написанной простым и доступным языком.

Популярное

Все
Мегаполис заслужил статус высокого крафта
Два плюса на один респиратор
На Играх стран СНГ
Урожайность, цены, экспортные рынки
Знаменитый «Қызыл таң» остается на месте
Духовное наследие Бекет-ата – в сердце народном
Удачный сезон для Данила
Человек с большим сердцем
30-метровый пирог испекли в честь юбилея г. Конаева
Все начинается с нас самих!
Трудовое воспитание поможет вернуться к нормальной жизни
Надежный партнер для инвесторов
Закон Республики Казахстан О ратификации
Преображается старинный Жаркент
Равные возможности для каждого ребенка
Не выдержал асфальт
Спектр взаимного интереса широк и масштабен
Проекты, меняющие жизнь
Виноградные слезы
И вновь продолжается сБой…
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Продукты стали дешевле
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Новая эра в истории казахского языка
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]