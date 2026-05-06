МВД раскрыло наркосхемы с участием иностранцев

Закон и Порядок

За четыре месяца этого года за наркопреступления задержано 76 иностранцев

Фото: МВД

За четыре месяца этого года за наркопреступления задержано 76 иностранцев, из них 23 - за сбыт; 3 - за хранение в особо крупном размере, 29 - за контрабанду. Также выявлены отдельные факты культивации, рекламы и пропаганды наркотиков с их участием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

- В рамках международного взаимодействия в одном из зарубежных государств задержан иностранный гражданин, находившийся в розыске и дистанционно организовавший производство синтетических наркотиков в Караганде. В Астане пресечена деятельность 32-летнего гражданина одной из европейских стран, выполнявшего функции "оптового закладчика". В арендованной квартире не допущено в оборот 1,5 кг синтетических и каннабисных наркотиков. В Алматы задержан 44-летний гражданин одной из стран Восточной Европы, у которого не допущено в оборот 1,2 кг синтетического наркотика "A-PVP". В Актау пресечена деятельность 21-летней гражданки приграничного государства, занимавшейся сбытом через закладки. У нее не допущено в оборот 30 граммов "мефедрона", - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.

Отмечается, что наркопреступность носит транснациональный характер, в связи с чем работа ведется во взаимодействии с зарубежными партнерами. МВД предупреждает: любые попытки организации производства и транзита наркотиков через территорию страны будут пресекаться в рамках закона.

#МВД #наркотики #иностранцы

