В мир удивительных открытий

Как убедились участники экскурсий – представители местных властей и общественности – в просторных трех­этажных зданиях созданы все необходимые условия для получения детьми качественных знаний.

Поздравив с новосельем педагогов, а также учащихся и их родителей, руководитель управления образования Алматинской области Кайрат Жуманов подчеркнул, что инициированный Главой государства национальный проект «Келешек мектептері» позволяет решить одну из острых и «долгоиграю­щих» проблем региона – нехватку ученических мест. В частнос­ти, только в Талгарском районе за последнее время открылись четыре современные школы, в которых сели за парты несколько тысяч ребят.

Раньше школьникам из села Айганым приходилось ездить на учебу в соседние поселки – Еркин, Кызылту и Отеген-батыра. Аналогичная проблема сущест­вовала и в Туздыбастау. Теперь эти мытарства позади.

Больше всех рада новым очагам знаний местная детвора. Учеников начальных и средних классов разместили в разных корпусах, чтобы не было толкотни и лишнего шума. Продуманы и бытовые мелочи: школы оборудованы шкафчиками для вещей учащихся, зонами отдыха и чтения, системами видеонаблюдения. Близ учебных заведений проложены пешеходные дорожки, установлены автобусные остановки.

Жители села Айганым Акниет Маратова и Нурболат Келгенбаев выразили уверенность, что просторная новая школа, оснащенная по последнему слову техники, станет местом притяжения для сельских ребят. Дети и внуки сельчан с нетерпением ждали этого события и с большим удовольствием будут посещать уроки.

До конца года в рамках проекта «Келешек мектептері» в регионе планируется ввести в эксплуатацию девять школ, а также начать строительство еще стольких же учебных заведений. Это станет очередным шагом в решении проблемы трехсменного обучения.

В эти же дни в селах Караой и Тузусай состоялись церемонии вручения ключей от квартир. Долгожданную крышу над головой обрели 36 семей. В числе счастливых новоселов – многодетные граждане, матери-одиночки, люди с инвалидностью, выпускники детских домов. Получив заветные ключи, многодетные мамы Майя Оспанова и Маржан Нурбекова, стоявшие в очереди на жилье больше десяти лет, выразили благодарность всем, кто устроил им долгожданный праздник.

По данным акимата области, в очереди на улучшение жилищных условий в регионе стоят около 70 тыс. человек, из них свыше 21 тыс. – представители социально уязвимых категорий. В прошлом году для решения жилищной проблемы малоимущих и многодетных семей за счет госбюджета было приобретено 1 700 квартир на сумму 27,5 млрд тенге. Нынче планируется купить еще 2,3 тыс. квартир. Кроме того, ведется строительство 20 кредитных много­квартирных домов.