Ер-Төстік и Алдар-Көсе покоряют иностранного зрителя

Гражданка Польши Мирелла Гливиньска – рассказчица историй – приезжает в Казахстан во второй раз и вновь убеждается в богатстве и красоте казахского языка. Хотя еще пять-десять лет назад она и подумать не могла, насколько диалекты некогда кочевого народа так глубоко западут в душу. Самое удивительное – женщина так сильно влюбилась в язык и культуру нашего этноса, что решила знакомить польских зрителей с сюжетами казахских сказок.

фото из личного архива героини

Сценический дебют Миреллы Гливиньски состоялся десять лет назад на 9-м Международном фестивале искусства повествования в Варшаве. Тогда она представила спектакль «Каменный цветок», в котором объединила любовь к танцам и музыке, соз­дав картину в стиле фламенко с любовью к повествованию. В спектакле участвовали: Надя Мазур – танцовщица, Томаш Склодовски – гитарист, исполняющий фламенко, а также Магдалена Гнатовска, которая и поставила этот спектакль, в основу которого легла сказка из сборника Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». Позже было создано еще несколько спектаклей для детей и взрослых. Некоторые из них основаны на ее авторских текстах, а другие представляют собой адаптации книг либо сочетание традиционных сказок и современных текстов.

– Впервые в Казахстан я прилетела в 2019 году на концерт Димаша Кудайбергена. Это именно он через свои песни познакомил меня с казахским языком. Когда впервые услышала его завораживающий голос и незнакомый для меня язык, решила более детально изучить историю и культуру той страны, в которой живет кумир. Выступление любимца в Астане в этом году вновь заставило меня приехать в вашу республику. Еще в свой первый визит поняла, насколько казахский язык богатый и красивый. Да и вообще в Казахстане я чувствую себя как дома. Ваши бескрайние степи – это такая прелесть! У вас намного больше территориального пространства, чем в Польше. И у вас очень сердечные, душевные люди, – говорит моя собеседница.

Некогда проявленный интерес к Казахстану не остался за задворками туристического визита. Сказочница решила выступить своего рода амбассадором культуры и языка казахского народа в своей стране. Ер-Төстік, Алдар-Көсе, Қозы Көрпеш мен Баян Сұлу – это первые произведения, которые Мирелла Гливиньска интерпретировала под польского зрителя. По словам героини, она всегда старается соединить повествование с музыкой и (или) танцем и неустанно приглашает к сотрудничеству артистов, специализирующихся на обращенном к традициям искусстве, либо мастеров сцены, что благодаря своему ремеслу создают необыкновенную, очень оригинальную атмосферу представления.

– Первое время у меня вызывали трудности специфические значения некоторых казахских слов. К примеру, я не знала, что значит «төстік». Потом казахские знакомые объяснили мне. Хотя я только погружаюсь в изучение казахского языка, заметила, что в ваших сказках много оптимизма и в них редко прибегают к магическим, потусторонним силам. Ваши сказания основываются на легендах и демонстрируют силу джигитов, красоту степных девушек. Ваши батыры, к слову, вызывают огромный интерес у польских детей. Они хотят быть похожими на них, – добавляет сказочница.

Отметим, что Мирелла Гливиньска и сама выступала на театральных сценах и в культурных центрах для большой аудитории, но не менее ценными были для нее также и небольшие выступ­ления в библиотеках, кофейнях и учебных заведениях. Еще одним необычайно приятным опытом для нее стало проведение мастер-классов по искусству повествования. Она проводила их как индивидуально, так и совместно с другими рассказчиками, в том числе для конгресса «Образование и развитие», общества «Живое слово», Университета детей, фонда LuxSfera, Академии повест­вования и Мазовецкой школы рассказчиков. Стоит также сказать и о ее двухлетнем опыте работы в онлайн-радиостанции «Димаш». Мирелла была членом команды, которая создавала это радио, отвечая за художественное и содержательное наполнение.

– У меня были свои авторские проекты, в том числе серия интервью «Гости радио Димаш», два сезона программы «Истории Великой степи». В их рамках мы транслировали казахские сказки, музыкальные передачи с авторскими текстами, проводили прямые эфиры. Это был очень вдохновляющий и чрезвычайно познавательный опыт! В настоящее время я сосредоточена на изу­чении и популяризации устных традиций Великой степи. Меня очень интересуют различные формы межкультурного диалога и формирование навыков повествования таким образом, чтобы передаваемые далее истории сохранили свою аутентичность, но при этом были понятны для польского слушателя, который мог бы идентифицировать себя с персонажами, совершаемым ими выбором и жизненными ценностями, – подчеркивает гостья.

В дальнесрочных планах у нашей героини – заняться глубоким изучением казахского языка и анализом сказок. Ей очень интересно узнать предысто­рии возникновения тех или иных сказаний, легенд и эпосов, закономерности их появления. Благодаря такому подходу она намерена представить за известными сюжетами скрытые линии и нити повествования.