Ербол Карашукеев освобожден от должности министра сельского хозяйства

Этот пост он занимал с 1 сентября 2021 года.

Фото пресс-службы правительства РК

Указом главы государства Карашукеев Ербол Шыракпаевич освобожден от должности министра сельского хозяйства Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz.

На эту должность он был назначен 1 сентября 2021 года, и переназначен 4 апреля 2023 года.

В июле прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор Ерболу Карашукееву из-за ситуации с сахаром в стране.

"Интерес со стороны внутренних и иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок, нужны правильные подходы. Это принципиальный вопрос, имеющий в том числе внутриполитическое значение. Мы сегодня видим, что происходит в магазинах, – это позор", – заявил Токаев.