Ерболат Досаев доложил президенту о развитии Алматы

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Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства заслушал доклад о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за январь-февраль 2025 года и перспективах развития города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как сообщил Ерболат Досаев, за отчетный период краткосрочный экономический индикатор ускорился до 7%, по итогам года ожидается рост валового регионального продукта на 6,4%.

В соответствии с поручением президента в Алматы продолжается диверсификация экономики и работа по привлечению инвестиций. По словам акима, до конца 2025 года в городе будет запущено 33 новых инвестиционных проекта на сумму более 450 млрд тенге, а общий объем привлекаемых инвестиций достигнет 2,2 трлн тенге — на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

Аким Алматы отчитался об эффективной реализации инициированной главой государства программы «Таза Қазақстан» по формированию культуры бережного отношения к окружающей среде. Для комплексного содержания дворовых территорий, улично-дорожной сети и зеленых зон внедрены трехлетние договоры.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об исполнении его поручений по улучшению экологической ситуации в городе, переходу к полной экологизации общественного транспорта до конца 2025 года и о ходе реализации проектов по формированию Транспортного каркаса Алматы.

По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание вопросам экологии, модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, обеспечению качественного наружного освещения до конца 2025 года, а также реализации его поручений по устойчивому развитию города.

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