Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Производимый в Сарани волоконно-оптический кабель экспортируют в Европу

Мы не представляем нашу жизнь без Интернета. При этом те же соцсети, YouTube, голосовой помощник, ChatGPT стали доступными пользователям благодаря применению волоконно-оптических кабелей, которые обеспечивают скоростную передачу сигнала.

Один из немногочисленных его производителей дислоцируется в городе Сарани Карагандинской области. Производственные мощности завода Kazcentrelectroprovod позволяют выпускать до 80 тыс. км оптического кабеля и около 40 тыс. км LAN-кабеля в год.

– Могу без преувеличения заявить, что наш кабель заходит почти в каждый дом, – говорит директор технического департамента завода Kazcentrelectroprovod Алексей Рукабер. – Ведь мы являемся основным поставщиком кабельно-проводниковой продукции «Казахтелекома». А он развивает свои волоконно-оптические линии связи, переключая на них абонентов не только в городах, но и в сельской местности.

Саранский завод открылся 33 года назад. Сначала здесь выпускали провод для обычной телефонной связи, который в обиходе называют «полевик». С появлением «Мегалайна» перешли на ТПП-кабель, предназначенный для передачи данных по технологии ADSL. Ну а после того как операторы связи начали строить сети GPON, предприятие освоило технологию производства волоконно-оптического кабеля. Он обладает огромной пропускной способностью, при этом легок и устойчив к электромагнитным помехам.

– Продукция соответствует международным стандартам, – отмечает директор по производству ТОО «Kazcentrelectroprovod» Ксения Дубенюк. – Нам есть чем гордиться. Уже в течение девяти лет мы осуществляем экспорт в Германию и другие страны Европы. Сейчас на стадии подписания находятся договоры с Афганистаном. Около 70 процентов всего нашего кабеля отправляется за рубеж. Нацелены на то, чтобы к 2030 году этот показатель превысил 80 процентов.

Корреспонденту «Казправды» устроили экскурсию по заводу и рассказали о технологическом процессе производства оптичес­кого кабеля.

Все начинается на участке покраски оптоволокна, которое пос­тупает сюда в виде бесцветной нити, намотанной на катушки. Оно тоньше человеческого волоса и достаточно хрупкое. Видимо, поэтому работать с ним доверяют женщинам. Они устанавливают катушку, аккуратно заправляют нить и включают станок, который на больших оборотах покрывает оптоволокно цветным полимерным слоем толщиной в два микрона. В результате оно становится прочнее и гибче.

Синие, зеленые, красные, желтые, голубые, розовые катушки перемещают на участок экструзии. Здесь оптоволокно разных цветов скручивается и покрывается расплавленным пластиком, который служит изоляцией. Потом провода проверяют и отправляют на линию, где на них наносят защитную оболочку или оплетку. Кабель маркируют и наматывают на барабаны для дальнейшей дос­тавки заказчику.

Отметим, что на предприя­тии есть отдел контроля качества. Здесь, в лаборатории, кабель подвергают ударам, растяги­вают, гнут, сжигают, проверяют­ на стойкость к воздействию ультрафиолета, а также высоких и низких температур. Продукция, не прошедшая испытания, отбраковывается.

– Уже на протяжении шести лет мы занимаемся бережливым производством. В Европе оно обозначается термином LEAN, – объясняет директор технического департамента. – Если говорить просто, то «бережливое производство» направлено на минимизацию потерь и повышение качества продукции. Вы, наверное, заметили, что у нас в цехах чистота и порядок. Инструменты находятся в специально отведенных для них мес­тах. Мы нацелены на то, чтобы избежать бессмысленной траты времени, передвижения персонала, а также минимизировать отходы и брак.

На заводе оптимизирован штат сотрудников. Сейчас здесь работают более 200 человек – это и инженеры, и логисты, и, конечно, производственный персонал. Основная часть коллектива – молодежь. Студенты колледжей приходят сюда на практику, а самые целеустремленные остаются и вливаются в коллектив. Один из таких – 20-летний Александр Аргаткин.

– В колледже я получил дип­лом по специальности «техник-электромеханик» и с ним пришел сюда, на завод. Меня взяли, – рассказывает Александр. – Дали наставника, который полтора месяца меня обучал. Потом я сдал экзамен и теперь обслуживаю линию по выпуску кабеля. Знаете, поначалу боялся допустить ошибку, а теперь уверен в себе. Хочу работать и строить карьеру.

Если говорить о таком важном показателе, как казах­станское содержание, то у завода Kazcentrelectroprovod он составляет более 50%. Уровень мог бы быть и выше, но оптоволокно и пластикаты, которые используются для изготовления кабельной продукции, приходится завозить из-за границы. Это сырье в нашей стране не производят. Саранский завод готов покупать отечественные полимеры, как только будет налажено их производство. Проекты по его созданию в Казахстане сущест­вуют. А самое главное – у нас есть собственная нефть.

