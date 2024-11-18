Ерлан Карин поздравил информагентство ТАСС с юбилеем

Международное сотрудничество
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По поручению президента он вручил гендиректору ИА ТАСС Андрею Кондрашову орден «Достык» II степени

Фото: akorda.kz

В Москве открылся медиафорум «Россия - Казахстан: актуальные вопросы взаимодействия СМИ», приуроченный к 120-летию информационного агентства России ТАСС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В работе мероприятия с казахстанской стороны приняли участие государственный советник РК Ерлан Карин, заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева, чрезвычайный и полномочный посол РК в РФ Даурен Абаев, заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева и первые руководители крупнейших медиахолдингов и СМИ Казахстана.

С российской стороны участие приняли заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова, генеральный директор ИА ТАСС Андрей Кондрашов, первый заместитель директора ИА ТАСС Михаил Гусман, генеральный директор АНО «Общественное телевидение России» Виталий Игнатенко, главный редактор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов и другие руководители и представители ведущих российских масс-медиа.

В ходе своего выступления Ерлан Карин поздравил информагентство ТАСС с юбилеем, отметив высокий мировой авторитет главного информационного агентства Российской Федерации, профессионализм его руководства и коллектива.

Государственный советник Казахстана подчеркнул, что проводимый медиафорум является ярким свидетельством динамично развивающихся казахстанско-российских отношений дружбы и союзничества.

Ерлан Карин по поручению президента Касым-Жомарта Токаева за вклад в развитие отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией вручил гендиректору ИА ТАСС Андрею Кондрашову орден «Достык» II степени.

В ходе мероприятия были обсуждены планы казахстанских и российских СМИ по реализации совместных медиапроектов, состоялся конструктивный обмен мнениями о перспективах развития СМИ, внедрении новых цифровых технологий и других актуальных вопросов информационного взаимодействия.

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