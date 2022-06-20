Ерлан Кошанов: каждый избиратель должен ощутить плоды политических перемен и экономического роста

Новые задачи работы парламентской фракции в связи с проведением первого заседания Национального курултая при Президенте Республики Казахстан обсудили сегодня депутаты от партии «Amanat».

Спикер Мажилиса, Председатель партии Ерлан Кошанов подчеркнул историческую значимость проведения Курултая, главная цель которого - объединить народ Казахстана по важным вопросам развития страны.

В состав консультативно-совещательного органа вошли и депутаты Мажилиса, что, по мнению Председателя Мажилиса, позволит законодательно реализовать вопросы, поднимаемые на Курултае.

Кроме того, Председатель Мажилиса напомнил также о создании Общественной палаты при Мажилисе – инициативе, которую он озвучил на Курултае. В состав нового совещательно-консультативного органа при нижней палате Парламента войдут эксперты, представители политических партий, а также лидеры общественного мнения.

- Общественная палата станет площадкой для открытого обсуждения законопроектов, дискуссий по вопросам, волнующим общество. Практически все депутаты будут вовлечены в работу Общественной палаты по отдельным темам, - сообщил Ерлан Кошанов.

В ходе Собрания выступили депутаты Мажилиса. Своим видением о значимости Национального курултая поделился с однопартийцами депутат Мажилиса Айдос Сарым. О законодательной работе парламентариев по реализации инициатив Главы государства рассказал мажилисмен Альберт Рау. Предложения по активизации информационно-разъяснительной работы членов фракции озвучил депутат Едил Жанбыршин.

Спикер Мажилиса поблагодарил депутатов за активную и системную работу по реализации масштабных инициатив Главы государства в ходе выездов в регионы. Он отметил, что мажилисмены провели содержательные встречи с населением, разъясняя значимость и важность участия граждан в общереспубликанском референдуме по конституционным изменениям. Председатель Мажилиса сообщил о том, что такая активная и последовательная работа парламентариев высоко отмечена Главой государства, а также экспертами и общественниками.

При этом всесторонняя модернизация политической системы будет продолжена, отметил Спикер Мажилиса, подчеркнув при этом, что члены фракции должны в новых условиях активно работать, чтобы сохранить ведущую роль партии «AMANAT», и быть готовыми к будущим вызовам и испытаниям.

Вместе с тем, отметил Председатель Мажилиса, предостоит не менее важная совместная работа с Правительством над экономическими вопросами.

- Мы должны адаптироваться к работе в новых условиях. Для этого нам необходимо находиться на постоянной связи с нашими избирателями. Каждый избиратель должен ощутить плоды политических перемен и экономического роста, - заявил Ерлан Кошанов.

Для этих целей в ближайшее время мажилисмены выедут в регионы для встреч с населением. Итоги которых будут обобщены осенью на одном из пленарных заседаний Мажилиса с участием Правительства и руководителей регионов.