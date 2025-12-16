Фото: Ж. Жумабекова

Межпарламентский форум «Центральная Азия – Республика Корея» состоялся в Ташкенте. Делегация Парламента Казахстана во главе с Председателем Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в третьей встрече председателей Парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея, состоявшейся в Ташкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2023 года, и стало эффективной площадкой для межпарламентского диалога и укрепления центральноазиатского взаимодействия.

Выступая на пленарной сессии «Сотрудничество во имя человеческого достоинства, социальной справедливости и защиты окружающей среды», председатель Мажилиса подчеркнул актуальность и значимость предложенной повестки.

«Защита человеческого достоинства, социальная справедливость и охрана окружающей среды полностью согласуются и переплетаются с реформами, проводимыми в нашей стране. Эти непоколебимые принципы лежат в основе каждой инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева. Идея справедливости стала нашей национальной идеологией. В свою очередь, эти принципы являются гарантией устойчивого развития и безопасности в нашем регионе и в мире. Таким образом, данная встреча еще больше расширила повестку Форума «Центральная Азия - Республика Корея», включив в нее новые важные направления», – отметил Ерлан Кошанов.

По мнению Спикера Мажилиса, уважение к человеческому достоинству испокон веков присуще жителям нашего региона, являвшегося сердцем Великого Шелкового пути. Центральная Азия является примером гуманизма и открытости к культурам, религиям и традициям других народов. В трудные времена здесь обретали пристанище и родной дом целые этносы, в том числе корейцы, депортированные в эти места почти 80 лет назад.

Сегодня важно сохранять эти ценности и передавать их молодежи, чтобы они могли сообща противостоять современным угрозам, среди которых кибербуллинг, азартные игры и наркомания. Президент Казахстана не раз подчеркивал, что образованная молодежь – это главный ресурс региона, и важно создавать все условия для ее развития, расширяя сотрудничество в науке, образовании и культуре. Примером может служить создание Института искусственного интеллекта Сеульского национального университета науки и технологий в городе Кызылорда и филиала Университета Усон в городе Туркестан. Это открывает новые возможности для молодых людей всей Центральной Азии.

Говоря о социальной справедливости, Ерлан Кошанов подчеркнул, что это базовый постулат казахстанской государственной политики, который последовательно реализуется на законодательном уровне, обеспечивая равные возможности и повышение благосостояния для всех граждан. Он также призвал к расширению обмена опытом и углублению сотрудничества во всех социально-значимых сферах, в том числе здравоохранении и фармацевтике, где Корея является признанным мировым лидером.

Отдельное внимание в своем докладе Спикер Мажилиса уделил вопросам цифровизации и искусственного интеллекта. Он рассказал участникам форума о стратегической цели Президента Касым-Жомарта Токаева – превратить Казахстан в полноценное цифровое государство в течение трех лет и проинформировал о реализации масштабной программы по ее достижению. Так, был принят Закон об искусственном интеллекте, завершается работа над Цифровым кодексом, открыт Международный центр ИИ и запущен самый мощный в Центральной Азии суперкомпьютер. Это хороший задел для совместной работы с корейскими коллегами.

Ерлан Кошанов призвал участников форума поддержать инициативу Казахстана по созданию Центра цифровых решений для устойчивого развития в рамках Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана.

Говоря об актуальности экологической повестки, Ерлан Кошанов обозначил имеющиеся вызовы в регионе, включая обмеление Каспийского моря, последствия высыхания Аральского моря и дефицит водных ресурсов. В связи с этим Спикер Мажилиса подчеркнул необходимость расширения межпарламентского взаимодействия и совместных научных исследований по экологической проблематике. Показательными являются результаты проекта по посадке саксаула на пересохшем дне Аральского моря, реализованного с участием корейских ученых. Большой интерес представляет и опыт Кореи по созданию морских лесов.

Спикер Мажилиса призвал коллег предлагать новые и смелые решения экологических проблем на предстоящем Региональном экологическом саммите, запланированном в Астане на 2026 год.

В этой парадигме также открываются большие горизонты для деятельности Международной водной организации под эгидой Организации Объединенных Наций, идею создания которой выдвинул Президент Казахстана на недавнем международном форуме в Ашхабаде.

Также Ерлан Кошанов подробно остановился на больших экологических перспективах, открывающихся в связи с началом строительства Казахстаном и Узбекистаном атомных электростанций. Они станут надежным источником для получения чистой энергии и развития «зеленых» технологий, существенно сократив вредные выбросы и укрепив энергетическую независимость региона. Он обратил внимание на казахстанский опыт привития обществу экологический культуры – движение «Таза Қазақстан».

Кроме того, Спикер Мажилиса отметил позитивную динамику торгово-экономических отношений стран Центральной Азии и Республики Корея, а также большие возможности для расширения сотрудничества в производстве и переработке редкоземельных металлов, сельском хозяйстве, транспорте и логистике.

Дальнейшее обсуждение повестки форума продолжилось в рамках двух панельных сессий – по вопросам экономического сотрудничества, цифровой трансформации и промышленности, а также по обеспечению устойчивого развития и охране окружающей среды.

Кроме того, состоялась встреча представителей аналитических центров и научных кругов парламентов стран участниц форума. По итогам мероприятия парламентарии приняли Совместную декларацию.

На полях форума Ерлан Кошанов обсудил вопросы межпарламентского сотрудничества с Председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея У Вон Шиком, Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой и Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым.

В рамках культурной программы участники форума посетили новый Центр исламской цивилизации в Ташкенте.

Четвертая встреча председателей парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея запланирована в 2026 году в Казахстане.