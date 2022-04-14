Председателем правления АО «Жасыл даму» назначен Ержан Сарсенбай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С ноября 2001 по июль 2006 г. - работал в министерстве финансов Республики Казахстан в должности от ведущего специалиста до руководителя управления.

С июля 2006 по апрель 2007 г. - заведующий Сектором науки и инновационной деятельности Отдела социально-культурного развития Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

С мая 2007 по ноябрь 2010 г. - начальник управления агентского обслуживания проектов АО «Банк Развития Казахстана».

С мая 2011 по февраль 2014 г. - директор департамента кредитования и кредитного администрирования АО «НК Продкорпорация».

С января 2015 по февраль 2017 г. - заместитель директора департамента развития отрослей экономики Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С февраля 2017 по февраль 2021 г. - директор департамента управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С февраля 2021 по февраль 2022 г. - председатель правления АО «Казахстанский центр государственно – частного партнерства».

С апреля 2022 - председатель правления АО «Жасыл даму».