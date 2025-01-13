Ержана Максима встретили на родине после победы на конкурсе в ОАЭ

Звезды,Музыка
37
Дана Аменова
корреспондент

Талантливому певцу организовали теплый прием в честь успешного выступления в Дубае, сообщает Kazpravda.kz

В аэропорту Астаны встречали победителя международного конкурса Sanremo Best Song 2025, 17-летнего Ержана Максима.

«Родные и друзья тепло встретили юного талантливого артиста, который вновь подтвердил высокий уровень казахстанской музыкальной культуры на международной арене. Поздравляем Ержана с блестящей победой и желаем дальнейших успехов на международной сцене!», – говорится в тексте поздравления пресс-службы аэропорта. 

Подробнее о том, что 17-летний казахстанский певец Ержан Максим завоевал главный приз международного конкурса Sanremo Best Song 2025, который проходил в Дубае, можно прочитать здесь.  

Напомним, Ержан Максим стал финалистом шестого сезона конкурса «Голос. Дети» в 2019 году. В 2019 году дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу на талант-шоу с рекордным количеством зрительских голосов. Однако зрители засомневались в честности результатов и посчитали достойным победы другого финалиста - казахстанца Ержана Максима, занявшего тогда второе место. После проверки факты накрутки голосов подтвердили на российском телевидении. Тогда эта ситуация вызвала большой общественный резонанс как в России, так и в Казахстане.

Также ранее стало известно, что победители шестого сезона проекта «Голос. Дети», казахстанец Ержан Максим и россиянка Микелла Абрамова, выпустили совместный клип на песню «Эта любовь». 

Кроме того, Ержан Максим занял второе место на престижном конкурсе Детское Евровидение. Президент РК Касым-Жомарт Токаев также поздравил певца с таким достижением.

#Астана #конкурс #аэропорт #родина #ОАЭ #Ержан Максим

Популярное

Все
За год в Казахстане изъяли 22 тонны наркотиков - МВД
Возврат активов: Новый спортивный комплекс построят в Алматинской области
Около 80 сельскохозяйственных предприятий получили аккредитацию в Китае
Более 20 человек стали жертвами пожаров в Калифорнии
На 32 млрд тенге оштрафовали АО «Мангистаумунайгаз»
Ержана Максима встретили на родине после победы на конкурсе в ОАЭ
Столичная бригада Нацгвардии МВД РК пополнилась около 700 новобранцами
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Сигареты подорожают в РК
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Обозначена официальная политическая повестка
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Президент ознакомился с работой завода по производству электровозов
ОАЭ, Южная Корея, Доминикана: в каких странах скрывались казахстанские преступники
Как обезопасить свой аккаунт в WhatsApp от взлома
Свыше 55 тыс. нарушителей выявили казахстанские пограничники за год
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым
Казахстанские студенты готовятся ко Всемирной зимней универсиаде в Италии
Инструмент повышения благосостояния
Посылы, обращенные к аграрной науке
Жизнь можно сделать слаще и полезней
Каждый должен быть частью прогресса
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Ержан Максим взял Гран-при песенного конкурса в Дубае
Чилиец вышел в полуфинал шоу «Моё имя» в образе Димаша Куда…
Концерт в честь Бибигуль Тулегеновой состоится в Караганде
Болгарский фан-клуб Димаша Кудайбергена провел благотворите…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]