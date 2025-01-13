Ержана Максима встретили на родине после победы на конкурсе в ОАЭ

В аэропорту Астаны встречали победителя международного конкурса Sanremo Best Song 2025, 17-летнего Ержана Максима.

«Родные и друзья тепло встретили юного талантливого артиста, который вновь подтвердил высокий уровень казахстанской музыкальной культуры на международной арене. Поздравляем Ержана с блестящей победой и желаем дальнейших успехов на международной сцене!», – говорится в тексте поздравления пресс-службы аэропорта.

Подробнее о том, что 17-летний казахстанский певец Ержан Максим завоевал главный приз международного конкурса Sanremo Best Song 2025, который проходил в Дубае, можно прочитать здесь.

Напомним, Ержан Максим стал финалистом шестого сезона конкурса «Голос. Дети» в 2019 году. В 2019 году дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу на талант-шоу с рекордным количеством зрительских голосов. Однако зрители засомневались в честности результатов и посчитали достойным победы другого финалиста - казахстанца Ержана Максима, занявшего тогда второе место. После проверки факты накрутки голосов подтвердили на российском телевидении. Тогда эта ситуация вызвала большой общественный резонанс как в России, так и в Казахстане.

Также ранее стало известно, что победители шестого сезона проекта «Голос. Дети», казахстанец Ержан Максим и россиянка Микелла Абрамова, выпустили совместный клип на песню «Эта любовь».

Кроме того, Ержан Максим занял второе место на престижном конкурсе Детское Евровидение. Президент РК Касым-Жомарт Токаев также поздравил певца с таким достижением.