ЕС пересмотрит свои отношения с Израилем из-за удара по Рафаху

В мире
174
Айман Аманжолова
[email protected]

Соглашение об ассоциации ЕС с Израилем обязывает их соблюдать права человека. Ирландия и Испания утверждают, что Израиль нарушает его своими действиями в Газе и насилием на Западном Берегу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Фото: @motaz_azaiza

Евросоюз решил пересмотреть свои отношения с Израилем после того, как тот нанёс мощные удары по Рафаху, приведя к значительным человеческим жертвам. Министры иностранных дел ЕС съезжались в Брюссель, когда израильская армия обстреливала районы сектора Газа, где укрывались семьи.

Накануне  Международный Суд постановил, что Израиль должен немедленно прекратить военное наступление в Рафахе. К таким призывам присоединились Саудовская Аравия, Иордания, Катар, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель:

«Убито и сожжено более 40 человек, многие из них - дети. Мы все в ужасе от этого печального события. Международный Суд является ключевым органом системы Организации Объединенных Наций. Все члены ООН обязаны выполнить его решения. Наш Евросоюз был построен на руинах Второй мировой войны. Он всегда был решительным сторонником Международного Суда».

Соглашение об ассоциации ЕС с Израилем юридически обязывает обе стороны соблюдать ценности прав человека. Ирландия и Испания призывают пересмотреть это положение, утверждая, что Израиль нарушает его своими действиями в Газе и насилием на Западном Берегу.

Состоялась также встреча министров иностранных дел Ирландии, Испании и Норвегии. Они призвали другие страны последовать их примеру и признать государственность Палестины. Этим шагом был разозлен Израиль, который назвал его наградой за террористическое нападение ХАМАС 7 октября.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде:

«Прямо сейчас в Газе наблюдается крайнее насилие, израильтяне живут в страхе перед ракетными атаками и терроризмом. К насилию прибегают и еврейские поселенцы. Идет расширение незаконных поселений на Западном Берегу. Мы уже заявляли о необходимости решить палестинский вопрос путём создания  государства для палестинцев. Народу Израиля и народу Палестины будет лучше жить в двух государствах, мирно обо всем договариваясь».

Корреспондент Euronews Шона Мюррей передаёт из Брюсселя:

«Все трое министров осудили ночные нападения Израиля на Рафах, заявив, что это противоречит решению Международного Суда. Они призвали Евросоюз принять меры для исполнения этого решения, заявив, что они обеспокоены использованием двойных стандартов, когда необходимо применять международное гуманитарное право в Газе».

#Израиль #жертвы #ЕС #отношения #Рафах

Популярное

Все
Пенсионер взорвал свой дом газбаллонами в Петропавловске
Ушел из жизни патриарх отечественной медицины
Если есть спрос на спецовки – значит страна работает!
Менталитет и характер нации – то, что веками созревает в крепком сплетении этнической культуры, духовных ценностей и человеческих добродетелей
Древние рукописи и манускрипты представили в Астане
Для решения энергетических проблем республике срочно нужна АЭС
Поставлена задача спасти апорт как сорт
Два новых рекорда установил Роналду
Казахстан и Туркменистан нацелены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов
Прививать культуру чтения, чтобы перестать верить на слово «интернет-экспертам»
Вывозим сырье, порождаем фейковое производство
ЕС пересмотрит свои отношения с Израилем из-за удара по Рафаху
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
Кандасом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан
Жителей Вашингтона предупредили об угрозе торнадо
Показали достойный результат на состязаниях в России
Казах, который водрузил знамя над Рейхстагом
Бедой для природы оборачивается бескультурье
В Туркестане состоялась премьера спектакля «Қаламқас»
Чиновников из МЧС судят по подозрению в получении взяток
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Что связывает Пушкина с областью Абай?
«Тайник-KZ» стал брендом
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Казахстан – не проходной двор
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
Посвящается поэту и гражданину
У Казахстана уникальный культурный код
Фундамент языка закладывается с колыбели
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Астана и Париж «сверили часы»
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Жителей Вашингтона предупредили об угрозе торнадо
Гитанас Науседа переизбран президентом Литвы
Сунак пообещал ввести воинскую повинность для молодежи посл…
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]