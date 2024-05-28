ЕС пересмотрит свои отношения с Израилем из-за удара по Рафаху

Соглашение об ассоциации ЕС с Израилем обязывает их соблюдать права человека. Ирландия и Испания утверждают, что Израиль нарушает его своими действиями в Газе и насилием на Западном Берегу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

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Евросоюз решил пересмотреть свои отношения с Израилем после того, как тот нанёс мощные удары по Рафаху, приведя к значительным человеческим жертвам. Министры иностранных дел ЕС съезжались в Брюссель, когда израильская армия обстреливала районы сектора Газа, где укрывались семьи.

Накануне Международный Суд постановил, что Израиль должен немедленно прекратить военное наступление в Рафахе. К таким призывам присоединились Саудовская Аравия, Иордания, Катар, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель:

«Убито и сожжено более 40 человек, многие из них - дети. Мы все в ужасе от этого печального события. Международный Суд является ключевым органом системы Организации Объединенных Наций. Все члены ООН обязаны выполнить его решения. Наш Евросоюз был построен на руинах Второй мировой войны. Он всегда был решительным сторонником Международного Суда».

Соглашение об ассоциации ЕС с Израилем юридически обязывает обе стороны соблюдать ценности прав человека. Ирландия и Испания призывают пересмотреть это положение, утверждая, что Израиль нарушает его своими действиями в Газе и насилием на Западном Берегу.

Состоялась также встреча министров иностранных дел Ирландии, Испании и Норвегии. Они призвали другие страны последовать их примеру и признать государственность Палестины. Этим шагом был разозлен Израиль, который назвал его наградой за террористическое нападение ХАМАС 7 октября.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде:

«Прямо сейчас в Газе наблюдается крайнее насилие, израильтяне живут в страхе перед ракетными атаками и терроризмом. К насилию прибегают и еврейские поселенцы. Идет расширение незаконных поселений на Западном Берегу. Мы уже заявляли о необходимости решить палестинский вопрос путём создания государства для палестинцев. Народу Израиля и народу Палестины будет лучше жить в двух государствах, мирно обо всем договариваясь».

Корреспондент Euronews Шона Мюррей передаёт из Брюсселя: