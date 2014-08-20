ЕС подтвердил свое участие во встрече президентов стран ТС и Украины

Об этом на брифинге в Еврокомиссии (ЕК) сообщила официальный представитель ЕК Шанталь Хьюз, передает Казинформ.

"ЕС подтверждает свое участие по приглашению президента В. Путина, поддержанному президентом П. Порошенко", – сказала Ш. Хьюз.

По словам представителя Еврокомиссии, Евросоюз на встрече будут представлять верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, заместитель председателя ЕК по энергетике Гюнтер Эттингер, а также еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт.

"Цель встречи для Еврокомиссии – прежде всего обсудить реализацию соглашения об ассоциации Украины и ЕС и соглашения о зоне свободной торговли, чтобы вновь объяснить, почему мы считаем это соглашение положительным для всего региона", – отметила Ш. Хьюз.

Кроме того, Еврокомиссия намерена изучить возможность возобновления энергетических переговоров в трехстороннем формате в сентябре, чтобы найти решение по газовому спору. Европейская сторона также будет обсуждать политическую ситуацию в Украине и обеспечение безопасности на украинской территории.