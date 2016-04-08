ЕС выделит €5,5 млн на проект по улучшению уголовного правосудия в РК

Политика
Жания Уранкаева
В Астане прошла презентация проекта Европейского союза общим бюджетом в €5,5 млн по улучшению уголовного правосудия в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Хочу поблагодарить представительство Европейского союза за поддержку работы в области уголовного правосудия РК, выделившего 12 миллионов евро на четыре основных проекта, один из которых презентован сегодня. Мы понимаем такая экспертная и финансовая помощь стран Европейского союза в области правосудия – редкое явление, которое является результатом плодотворного сотрудничества между нами и желанием Казахстана использовать прогрессивный европейский опыт", – сказал депутат, председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Нурлан Абдиров.

Данный проект имеет трех основных партнеров с ценным опытом в области уголовного права: Северо-Ирландская организация по сотрудничеству (NI-CO), Нидерландская служба пробации и Государственная академия судопроизводства и прокуратуры Польши.

В свою очередь посол, глава представительства ЕС в Казахстане Траян Христеа подчеркнул, что в плане нации "100 шагов" четко отражено то, что экономическое процветание идет наравне со справедливой, эффективной и гуманной системой уголовного правосудия.

"Работа в партнерстве с казахстанскими коллегами направлена на расширение начатой работы. Я с нетерпением жду последующего тридцатимесячного сотрудничества", – сказал руководитель проекта Уильям Ирвайн.

Отметим, в рамках запущенного проекта эксперты из Из Великобритании, Нидерландов и Польши будут работать с сотрудниками Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК и их учебных заведений.

