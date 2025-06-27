По поручению Главы государства продолжается модернизация школ в малых городах, районных центрах и селах. Ежегодно не менее 1000 школ проходят модернизацию по семи направлениям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Модернизация направлена на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами через создание благоприятных комфортных условий для обучения и воспитания детей, укрепление материально-технического оснащения. Она включает капитальный и текущий ремонты, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, улучшение библиотек, столовых и условий безопасности.

Так, в 2025-2026 учебном году запланировано приобретение почти 1000 современных предметных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики и STEM. Модернизация библиотек 509 школ, столовых 375 школ, а также проведение капитального и текущего ремонта 598 школ, обновление мебели в 409 школах страны. Всего по итогам проведенных работ планируется улучшить условия обучения 369 тысяч обучающихся.