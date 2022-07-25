Еще и стипендию платят!

Шымкентский городской центр занятости населения приступил к переобучению граждан, оставшихся без работы, профессиям, востребованным на рынке труда.

Прием документов уже стартовал. Причем все расходы на переобучение берет на себя государство, обещая также помощь в трудоустройстве. График достаточно напряженный: занятия будут проводиться шесть дней в неделю по шесть часов еже­дневно в течение трех месяцев.

Выбор предлагаемых специальностей достаточно разнообразен. В списке значатся веб-дизайнер, бухгалтер-кассир, повар, кондитер, мастер швейного дела, столярного и мебельного производства, парикмахер, электрик, слесарь по ремонту автомобилей и другие.

В общей сложности новым профессиям по государственной программе смогут обучиться 1 632 жителя Шымкента. Привлекательность курсов от центра занятости еще и в том, что обучаю­щимся положена стипендия. Ее размер составляет 20 984 тенге в месяц.