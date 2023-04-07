Еще одна авария произошла на магистральном водопроводе в Балхаше

Четвертый день нет питьевой воды в городе Балхаше, сообщает Kazpravda.kz .

Скриншот с видео instagram.com/balqash_qalasy_akimdigi/

Напомним, питьевая вода в домах жителей Балхаша исчезла 4 апреля. Ее подачу акимат обещал возобновить вечером 5 апреля, однако ремонт на трубопроводе, где лопнула задвижка, завершился лишь днем 6 апреля.

Вчера с 20:00 начали заполнять городские резервуары чистой воды (РЧВ). Для исключения гидроударов и порывов на магистральном трубопроводе воду с главной насосной станции Токырау до городских РЧВ подавали с постепенным увеличением. Однако тут возникла новая проблема.

«Во время очередного увеличения объема подачи воды произошло заклинивание задвижки диаметром 500 мм на главной насосной станции, что не позволяет нам выйти на рабочие параметры.

При этом мы продолжаем постепенно заполнять городские резервуары чистой воды и ведем работы по опорожнению системы главной насосной станции Токырау для замены заклинившей задвижки», – сообщили в акимате города.

По состоянию на 19:00 монтаж задвижки вместо заклинившей все еще велся.

По Балхашу 4 водовоза доставляют живительную влагу людям.

Между тем аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев в связи с аварией в Балхаше поручил провести служебное расследование.

В ходе рабочей поездки в Балхаш 6 апреля глава области побывал на месте аварии. Затем обсудил ситуацию на встрече с депутатами городского маслихата.

«Считаю, что руководство Балхаш су показало свою некомпетентность. Выяснилось, задвижка всё это время стояла в воде. Почему не проверяли? Поручаю рассмотреть вопрос соответствия руководителя занимаемой должности. Проведите служебное расследование, – сказал аким области. – Поднимите проект, и, если были ошибки, всё надо исправить. Всё перепроверьте. Принимайте меры!»