Еще одно международное ж/д сообщение возобновят в Казахстане

Минтранспорта РК достигнута договоренность с Министерством транспорта РФ по возобновлению международного железнодорожного сообщения «Риддер-Новосибирск», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поезда начнут курсировать с 18 декабря 2024 года с периодичностью один раз каждые четыре дня. Об этом на встрече с жителями региона рассказал министр транспорта Марат Карабаев.

Международный поезд № 407/408 «Новосибирск-Риддер» обслуживанием ОАО «РЖД» состоит из 6 вагонов (3 купе, 3 плацкарта) на 250 пассажиров. Таким образом, обращение восточноказахстанцев не осталось без внимания.

Поезд оснащен системами кондиционирования воздуха и видеонаблюдения, биотуалетными комплексами, розетками, USB портами для подзарядки мобильных устройств/гаджетов и индивидуальным освещением возле каждого места и др.

Ранее сообщалось, что в конце года запустят поезд между Карагандой и Москвой. Он будет останавливаться в таких городах, как Караганда, Астана, Кокшетау, Петропавловск, Челябинск, Уфа, Самара, Пенза и Москва.