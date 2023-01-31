Еще одно «серебро»

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Дмитрий Норкин

Вслед за женской сборной Казахстана
по дзюдо на Гран-при Португалии отличилась
и наша мужская команда.

Второй день соревнований в городе Алмаде подарил очередную медаль казахстанской сборной. На этот раз героем соревнований стал Жансай Смагулов, который завоевал второе место в весовой категории до 73 кг.

По ходу турнира Жансай в квалификации выиграл у шведа Улофа Хермодссона, украинца Владислава Казимирова и бельгийца Йеруна Кассена. В полуфинале победитель группы В был сильнее лидера группы А – испанца Хосе Антонио Аранда. К сожалению, в самой главной битве нашему соотечественнику не повезло, и он уступил Обидхану Номонову из Узбекистана, бронзовому призеру чемпионата мира 2021-го года. Бронзовые награды на этом турнире завоевали испанец Хосе-Антонио Аранду и Канг Хен-Чол из Южной Кореи.

Еще один казахстанец в весе до 73 кг – Ансарбек Гайнуллин в третьем круге уступил азербайджанцу Нурлану Османову. Увы, остались без медалей Дана Абдирова и Севара Нышанбаева (57 кг), Абылайхан Жубаназар, Бекадил Шаймерденов (81 кг), Самалай Ергалиева и Эсмигуль Куюлова (63 кг).

В настоящее время сборная Казахстана занимает второе место в общем зачете с 1 золотой и 2 сереб­ряными медалями. Напомним, что в первый день состязаний в женском финале в весе до 48 кг встретились сразу две казахстанки: Абиба Абужакынова победила свою подругу по команде Галию Тынбаеву и взяла «золото» состязаний. Женский казахстанский финал на соревнованиях такого уровня состоялся впервые в истории.

Впереди еще один день соревнований. За рейтинговые очки элитного мирового тура борются около 550 мастеров татами из 81 страны. Призовой фонд Гранд При составляет 100 000 долларов США.

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