Еще одно соглашение с Китаем в сфере перевозок одобрил Мажилис

В том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, целью cоглашения является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа.

«Cоглашение направлено на дальнейшее развитие сотрудничества по наращиванию экспортно-импортных, транзитных перевозок для контейнерных поездов по территориям двух стран», - говорится в заключении.

Также сегодня на заседании было ратифицировано Соглашение с КНР о международных автомобильных перевозках и Соглашение с Китаем по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.