Еще одну "бронзу" завоевал пловец Адильбек Мусин на Азиаде
86
Для спортсмена данная награда стала второй на этих соревнованиях.
Казахстанский пловец Адильбек Мусин во второй раз стал третьим на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Он завоевал бронзовую медаль, преодолев дистанцию в 50 метров баттерфляем за 23.44 секунды.
Кореец Инчул Баек завоевал "золото" и установил рекорд Азиатских игр, который теперь равен 23.29.
Серебряным призером стал Зен Вей Теонг из Сингапура - 23.34.
Для Мусина данная награда стала второй на этой Азиаде. Ранее он показал третий результат на дистанции 100 метров баттерфляем.