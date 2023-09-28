Еще одну "бронзу" завоевал пловец Адильбек Мусин на Азиаде

Для спортсмена данная награда стала второй на этих соревнованиях.

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский пловец Адильбек Мусин во второй раз стал третьим на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Он завоевал бронзовую медаль, преодолев дистанцию в 50 метров баттерфляем за 23.44 секунды.

Кореец Инчул Баек завоевал "золото" и установил рекорд Азиатских игр, который теперь равен 23.29.

Серебряным призером стал Зен Вей Теонг из Сингапура - 23.34.

Для Мусина данная награда стала второй на этой Азиаде. Ранее он показал третий результат на дистанции 100 метров баттерфляем.