Пловец Адильбек Мусин завоевал "бронзу" Азиатских игр
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Это 12-я медаль Казахстана на Азиаде - 2023.
Представитель команды Казахстана по плаванию Адильбек Мусин стал бронзовым призером Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Как отмечается, он стал третьим на дистанции 100 метров баттерфляем. Мусин показал в финале 51.86. Данное время принесло ему "бронзу".
Первым стал Кацухиро Мацумото из Японии. Вторым финишировал китаец Янгхао Ванг.
Добавим, что теперь в активе Казахстана 12 медалей.