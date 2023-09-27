Пловец Адильбек Мусин завоевал "бронзу" Азиатских игр

Это 12-я медаль Казахстана на Азиаде - 2023.

Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по плаванию Адильбек Мусин стал бронзовым призером Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Как отмечается, он стал третьим на дистанции 100 метров баттерфляем. Мусин показал в финале 51.86. Данное время принесло ему "бронзу".

Первым стал Кацухиро Мацумото из Японии. Вторым финишировал китаец Янгхао Ванг.

Добавим, что теперь в активе Казахстана 12 медалей.