Еще одну улицу перекрыли на ремонт в Астане

Движение будет перекрыто с 8 по 12 июня.

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В Астане начались ремонтные работы по улице Тархана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны для обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с ДП города сообщило о начале работ по среднему ремонту дорожного полотна улицы Ж.Тархана", - говорится в информации.

В связи с этим с 8 по 20 июня будет полностью перекрыто движение для машин на участке от улицы А.Жубанова до улицы Асан Кайгы, предупредили в акимате.

Днем ранее сообщалось о перекрытии улиц Шаймерденова и Жангельдина.