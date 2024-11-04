Если есть в кармане 21 тенге

Моя супруга верит во всякие знаки и приметы, суеверная в общем. А еще она из Атырау родом.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как-то в марте 2012 года, будучи работая в нацкомпании, меня отправили в командировку в Англию.

До этого я 6 лет работал в СП Тенгизшевройл. Там, если тебя отправляли в командировку, ты просто давал паспорт и указывал пункт назначения. Все вопросы с гостиницей, транспортом решались автоматически, и для тебя они не были проблемой. За это было ответственна соответствующая служба.

В нацкомпании же мне пришлось самому заказывать гостиницу, авиарейс. Подал заявку на командировочные. Деньги ещё не поступили, и тогда я купил авиабилеты за свой счет.

Рейс в 5 утра из Астаны до Алматы, оттуда прямиком в Лондон.

Беременная жена в 3 утра с зажженной спичкой покрутила вокруг моей головы. Очистила меня от злых духов и пожелала светлой дороги. Еще дала 21 тенге мелкими монетами с наказом выкинуть сразу же на дороге перед аэропортом.

«Да, да» - отмахнулся я, не веря и положил монеты в карман дубленки.

В самолете я сразу уснул. Проснувшись удивился, что мы еще не взлетели из Астаны из-за обледенения, на 2 часа были вынуждены задержать вылет. С опозданием мы таки прилетели в Алматы.

Утром позвонили из бухгалтерии сказав, что командировочные поступят только через сутки.

В аэропорту Алматы сотрудница авиакомпании прокричала: «Байзаков Хайдар, срочно пройдите на борт в Лондон! Из-за Вас рейс задерживается!» В итоге алматинский рейс тоже вылетел с опозданием, но не из-за меня, а опять по причине обледенения.

В столицу Великобритании я прилетел с 20-часовым опозданием, и поэтому гостиница отменила мою бронь, меня не пустили жить там, прогнали.

Я шел пешком по улицам Лондона, стучался в двери гостиниц, везде мне отказывали. Без брони нельзя. Денег не было.

«Ладно, заночую в Гайд-парке, утром пойду на совещание» - так подумал я.

Но нужно выпить, снять стресс, - твердо решил я, - иначе нельзя.

Сидя на ступеньках, я пошуршал в карманах. Достал оттуда мелочь, в ладони оказались те самые 21 тенге. Бросил их чертыхаясь. После того, как отзвенели казахстанские монеты за спиной, я услышал крик.

- Мистер! Есть одна комната! – крикнул мне консьерж с отеля, откуда меня только что прогнали.

После этого я всегда слушаюсь жену, чего и вам советую.