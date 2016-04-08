​Если у руля, рули по правилам

Первое заседание совета по этике Министерства по делам госслужбы в Акмолинской области, сменившего дисциплинарный совет, отметилось резонансным делом. Помните знаменитую фразу киногероя из художественного фильма «Бриллиантовая рука», «...подскользнулся, очнулся – гипс». В нашем случае произошло нечто похожее. Ехал, остановили, очнулся – ни прав, ни должности.

В роли «киногероя» выступил аким Отрадного сельского округа Жаркаинского района М. Муканов. Как пояснил он на совете, возвращался с работы домой, и вдруг откуда ни возьмись – гаишники. Возвращался в 23.00 на служебной машине, почему оказался в райцентре – также загадка. Место работы в 35 км от Державинска. Оставался всего час до наступления старого Нового года.

На дворе, считай, ночь, хотя и праздничная, движется служебная «Волга», остановили для проверки, доложил инспектор дорожно-патрульного батальона Каиржан Такенов. Попросили предъявить документы. Водительских прав у сидевшего за рулем при себе не оказалось, из салона шел терпкий запах перегара.

Сотрудники ДПС предложили акиму проехать в районную больницу для проведения экспертизы на содержание алкоголя. Марат Сарсембаевич, чей стаж на госслужбе превысил 8 лет, категорически отказался. Попробовали полицейские взять его под рученьки, да не тут-то было. Взыграла кровь, в ход пошла молодая сила, после чего у одного из сотрудников ДПС оказался надломленным зуб. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала сие деяние как легкий вред здоровью.

Гаишники вызвали на помощь опергруппу РОВД. Буяна-акима в сопровож­дении «почетного караула» доставили в больницу. Согласно медосвидетельствованию, установлена легкая степень опьянения. По этому факту райотделом полиции зарегистрировано досудебное расследование, возбуждено уголовное дело. Также постановлением суда М. Муканов признан виновным в содеянном, на него возложено административное взыскание в виде лишения прав управления транспортом на 3 года.

Что называется, доездился чиновник, которому население доверило быть лидером в сельском округе, представлять исполнительную власть. В проекте решения совета по этике в отношении акима определялось неполное служебное соответствие или понижение в должности. Однако члены совета не согласились с таким, по их мнению, мягким наказанием. Ведь пьяный за рулем служебной машины в нерабочее время оказал сопротивление полиции, нанес вред здоровью сотрудника при исполнении... Целый букет противоправных действий. Как после такого загула или разгула оставлять «слугу народа» на гoccлужбе?

Вопрос прозвучал резонный. Если говорить юридическим языком, нарушены требования пунктов 5, 7, 10, 13 Этического кодекса. А это значит, что сельский аким своим антиобщественным поведением опозорил звание госслужащего, нанес вред имиджу исполнительной власти в целом. Совет по этике единогласно рекомендовал акиму Жаркаинского района освободить его от должности.

Аким сказал: да, юрист ответила: нет.

По принципу лебедя, рака и щуки формируется антикоррупционная культура в Аршалынском районе. Такой вывод последовал после отчета акима Жомарта Нуркенова на совете по этике, который можно было назвать возвращением к теме. В минувшем году сразу несколько аршалынских чиновников оказались на заседании диссовета. Особенно запомнились два дела, вызвавшие не только общественный резонанс, но и вопросы к руководству района.

Казалось бы, аким проникнется озабоченностью за совершенные руководителями госорганов проступки, сделает выводы, примет меры, чтобы другим неповадно было. Однако, судя по отчету, ситуация продолжает оставаться прежней. Два факта. В сентяб­ре 2015 года диссовет рассмотрел персональное дело руководителя отдела ЖКХ Ивана Ратушняка. 9 мая в 23.00 он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя служебным автомобилем, совершил ДТП. Суд лишил его на 3 года водительских прав, а диссовет вынес наказание в виде служебного несоответствия за нарушение норм Кодекса чести, а также обязал восполнить ущерб государству за paзбитую машину в сумме 1,2 млн тенге.

С момента ДТП прошло 10 месяцев. За это время при желании и строгом спросе можно было восстановить автопарк, а не одну машину. Нет же, как стоял разбитый жигуленок в гараже, так и стоит. «Почему до сих пор к винов­ному не приняты меры?» – спросили акима района. Он что-то начал молвить в оправдание, заявил, что не рэкетир, чтобы выбивать у подчиненных деньги, но вопрос последовал второй раз. Тогда Жомарт Жумагалиевич честно признался: у Ратушняка на восстановление служебного транспорта нет средств...

Что тут сказать, на лицо покровительство или еще хуже – укрывательство противоправных действий подчиненных. Сумма ущерба незаоблачная, ее давно можно было погасить, пока же жители Аршалынского района уже несколько месяцев смакуют эту неприглядную историю. По их словам, будь личная машина, хозяин восстановил бы ее за неделю, а коль государственная, может подождать до неопределенного срока. Вот власть авторитет и теряет.

Второй случай. В минувшем году по рекомендации диссовета освобождена от должности руководитель отдела образования, уличенная в совершении коррупционного правонарушения. Чиновница своим приказом назначила заведующей детским садом человека, не соответствующего квалификационным требованиям. Проще говоря, оказала неправомерное предпочтение при принятии решения. Аким района издал свой приказ, подтверждающий увольнение с должности.

Руководитель отдела образования, не согласившись с приказом акима, подает иск в суд, где требует восстановить ее в прежних правах. Суд ей отказывает в удовлетворении иска. Но у истца неожиданно объявляется добровольный адвокат в лице руководителя юридической службы аппарата акима района, которая представляла в судебном заседании интересы акима. Юрист берет сторону потерпевшей, признав исковое требование коллеги в полном объеме. На приказ вышестоящего руководства ей, грубо говоря, начихать.

При всем этом странной показалась позиция акима. «3а каждого юриста я не в ответе», – доложил он совету по этике. За каждого, наверное, нет, но за того, кто работает в его аппарате, обязан.

Читаем официальную справку депар­тамента по делам госслужбы: «В действиях Аршалынского акимата наблюдается непоследовательность и примиренческая позиция к коррупционным проявлениям, отсутствие нулевой терпимости к коррупционным правонарушениям, что идет вразрез принципам, заложенным в основу деятельности местных исполнительных органов, негативно отражается на общественном мнении и имидже госслужбы».

Между тем самокритика в отчете Ж. Нуркенова почти не присутствовала, об антикоррупционных мерах и соблюдении норм Этического кодекса сказано вскользь. С трибуны звучала знакомая и поднадоевшая всем, в том числе и населению, «мелодия»: установлены ящики для размещения жалоб и предложений граждан, действуют телефоны доверия, назначены ответственные лица (оказывается, только ответственные лица борются с коррупцией), антикоррупционная информация размещена на сайте акимата paйона, утверждены отраслевые планы по противодействию коррупции, вновь принятые на работу в госорганы проходят собеседование, организована аппаратная учеба и дальше в таком же духе.

Лишь в завершение выступления последовала традиционная фраза: «Несмотря на принимаемые меры, в работе госорганов района имеются недостатки». Вот так мы боремся с коррупцией и за чистоту рядов госслужбы. Формализм чистой воды. Те же аршалинцы придумали для себя удобную «подушку безопасности». Астана под боком, заявляют они, кадры в столицу уезжают, если их строго наказывать, не удержишь... А, может, таких и держать не надо?