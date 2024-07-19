Есть идея для стартапа. Что дальше?

В Астане действует уникальная площадка, которая помогает школьникам реализовать свои научные идеи. Обучающие курсы и менторство проводят обычные 19-летние ребята. Они признаются, что идея проекта была вызвана личной историей.

– Мы в школе хотели заниматься наукой, проводить исследования, но нас никто этому не обучал, – вспоминает основатель проекта Odep Lab Ерасыл Тауекел. – Мы с одноклассниками сами искали информацию и участвовали в конкурсах и проектах, самостоятельно заполняли документацию. У нас не было персонального ментора, который постоянно был бы рядом и подсказывал.

В школе Ерасыл вместе с одноклассником Алдияром Пазиловым создал научный проект по обнаружению природных пожаров. И работал в составе IT-команды над распознаванием рака гортани в частном исследовательском университете UATL в Финляндии. Окончив школу, парень сначала задумался о создании онлайн-курса для школьников, где делился бы своим опытом в науке. Запустил обучение, и к нему пришли первые ученики.

– Всю программу и методологию курса я разрабатывал сам. Хотел проверить, насколько это будет востребованным. Первый поток прошел успешно, я вдохновился и понял, что нужно что-то большее – организовать стартап по подготовке и исследованию проектов учеников, – делится он.

Ерасыл Тауекел собрал команду из одноклассников и друзей, с которыми раньше вел проекты. Это Алдияр Пазилов, Ерасыл Кабылкасымов, Наргиз Ахметова и Адиль Шаяхметов. Друзь­ям он объяснил, что на рынке полно организаций для подготовки учеников к поступлению в университеты, но нет ни одной по обучению детей научным исследованиям. И это шанс открыть что-то новое и нужное. Так 6 августа 2023 года появилась Школа исследований и проектов Odep Lab.

Как же были удивлены молодые энтузиасты, когда к ним потянулись школьники с различными идеями.

– Чаще мы начинаем работу с нуля, – рассказывает Ерасыл. – Слушаем запросы учеников, что они хотели бы создать, и смотрим, как можем им помочь. Так как это дети, то обязательно обговариваем условия сотрудничества с родителями.

– Иногда ученики приходят ну просто с сумасшедшими идея­ми, которые видят в фильмах или играх, и хотят воссоздать подобное, – улыбается ментор по инженерии Елдар Ерназаров, который присоединился к команде позже. – Мы начинаем с того, что определяем тему научного проекта. Выбираем то, что сможем сделать реально на школьном уровне, что будет актуально и интересно. Дальше выстраиваем план работы, делаем схему проекта и приступаем к его разработке.

Елдар как раз и работает с учениками над технической частью: сборкой разных моделей, пайкой микросхем, чипов, созданием 3D-моделей. Если школьнику нужно программировать и работать с искусственным интеллектом, то это не проблема – на помощь придут менторы. Здесь же проведут экономический расчет проекта, помогут составить документацию, подготовить ученика на конкурс. В среднем обучение одного школьника занимает два месяца.

– Этого времени достаточно, чтобы привить ученику базовые навыки по научным исследованиям, – объясняет Елдар. – У меня все ребята проходят жесткий интенсив, где я даю задачи и контролирую их выполнение каждый день. Отсюда они выходят с готовым прототипом или проектом, с которым дальше могут участвовать в конкурсах и конференциях.

На сегодня в школе Odep Lab обучились 250 учеников из всех регионов страны и даже стран зарубежья. Шесть проектов учеников победили на Республиканском конкурсе научных проектов «Дарын» и других конкурсах, а также участвовали в различных инкубационных программах.

К примеру, успешный проект школьника Алиби Темирбека. Он создал портативный микроскоп, распечатанный на 3D-принтере. По мнению новатора, такая разработка пригодится сельским школам, где есть нехватка лабораторного оборудования. После завершения курса Алиби участвовал с микроскопом в конкурсе NURIS Hardware Challenge. В итоге занял третье место и получил денежный приз для развития проекта.

Ученик НИШ г. Усть-Каменогорска Шынгыс Магауия разработал приложение, которое по штрих-коду показывает состав продуктов.

– Производители шифруют добавки и консерванты кодами, которые непонятны покупателям. Шынгыс разработал приложение, которое показывает, что содержится, например, в тех же чипсах или сухариках, – объяс­няет Ерасыл.

А столичные школьники Семен Чистяков и Нажмудин Адиханов придумали умный инкубатор для выращивания семян. Проект стал победителем экологического конкурса.

– Я бы хотел отметить нашу ученицу Азизу, – продолжает Елдар. – Она разработала массажер, который помогает человеку при выведении желчи. Например, вы поели бешбармак, ощущаете тяжесть и начинаете искать «Мезим». А можно прикрепить к телу массажер. Он аккуратно давит на проблемную зону, и желчные соки выводятся. Сейчас идет сборка массажера, мы связали ученицу с профессором из Алматы, который ей поможет.

Кроме научного сопровождения детей, школа открыла специальный R&D-отдел для компаний, предприятий и частных лиц, то есть принимает коммерческие заказы.

– В наших организациях нет хороших исследователей в R&D (Research and Development – исследование и развитие), – отмечает Ерасыл. – Поэтому мы видим низкий изобретательский и научный потенциал в стране. Нам не хватает собственных инноваций и новых научных подходов. Людям проще покупать из-за рубежа готовые решения. Если мы будем воспитывать юных ученых со школьной скамьи, то они станут новаторами и успешно будут продвигать индустрию, науку и экономику страны.

Однако путь у наших стартаперов не был устлан розами. Были и неудачные проекты, и несостоявшиеся коллаборации, и большие финансовые потери.

– Многие думают, что стартап – это легкие деньги и инвестиции. Мы набивали свои шишки, решали разные проблемы. Но скажу одно: стартапы – это для стойких. Всякий раз, падая, мы вставали и продолжали действовать, – отметил основатель школы.

Но сейчас проект Odep Lab сос­тоялся. Недавно ребята съездили в Дубай, где представили школу иностранным инвесторам.

– Для глобального роста нужно идти на мировые площадки, – уверен Ерасыл Тауекел. – Мы планируем выход на рынки США, Кореи, Сингапура. Это станет хорошим опытом, чтобы протестировать наш проект за рубежом.

Сейчас талантливая команда трудится над созданием онлайн-платформы для подготовки еще большего количества учеников в предстоящем учебном году. По задумке она станет личным научным руководителем любого школьника.

Особое отношение в проекте – к сельским школам, где учится много талантливых детей.

– Шестьдесят процентов школьников учатся в селах. У многих из них нет возможности заниматься наукой, – отмечает Ерасыл Тауекел. – Мы хотим помочь им, открыть путь в научный мир. Наш девиз «Воспитываем нобелевских лауреатов» может показаться кому-то достаточно смелым и амбициозным, но это наша цель. Мы верим, что огонь, энтузиазм юных ученых будет замечен, и кто-то из них в будущем получит мировое признание!